- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, transmite cotidianul Le Monde. Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare…

- Reprezentantii METROREX au precizat, in urma criticilor Comisiei Europene privind proiectul Magistrala 6, ca finantarea este asigurata in prezent si ca, in urma observatiilor oficialilor europeni, va fi formulat un raspuns intr-un termen de doua luni.

- Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro, citat de News.ro. Pe pagina sa de Facebook,…

- Ediția de primavara a Targului imobiliar se desfasoara in perioada 15-18 martie 2018, la Brasov Business Park. Oferta pe piața brașoveana este variata, insa puține sunt proiectele care ofera un ecosistem complet viitorilor locatari. Viitorul cartier Coresi este dezvoltat in jurul conceptului de „oraș…

- Presedintia transmite vineri, printr-un comunicat de presa, ca CSAT nu a impus incheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor institutii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului Suprem.

- Gruparile criminale alctuite de ceceni ocupa tot mai multe segmente de activitate infractionala din Germania. De multe ori cecenii nu mai acționeaza ca „mercenari“ pentru grupurie criminale ”traditionale” ci ocupa domenii precum traficul de droguri, jafuri si comerțul de produse contrafacute. „Infractorii…

- Cosmin Barcauan a jucat in Grecia la PAOK si OFI Creta. Fostul fundas e stabilit de multi ani in Salonic, aici unde e casatorit cu o localnica si si-a intemeiat o familie. El a dezvaluit la ProSport LIVE ultimele evenimente legate de PAOK . "Ultimele doua saptamani au fost grele…

- PNL îl susține pe Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat la prezidențiale. Propunerea a venit din partea președintelui PNL Ludovic Orban. Sute de liberali s-au reunit la Parlament.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Mai mulți membri ai ALDE au facut referire la Calin Popescu Tariceanu ca posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2019. Printre aceștia s-a numarat și Norica Nicolai și Gratiela Gavrilescu.

- Frumoasa jucatoare de tenis pare ca trece, pe plan personal, printr-o noua perioada frumoasa. Asta pentru ca este din nou indragostita, iar norocosul este un britanic bogat in varsta de 38 de ani, Alexander Gilkes, foarte cunoscut pe scena mondena londoneza. Mai exact, Gilkes este fiul unui faimos medic…

- Locuitorii din comuna Cotnari, din județul Iași, au primit o veste infricoșatoare. In localitate a fost gasit trupul neinsuflețit al unei foste jurnaliste, in condiții suspecte. Capul femeii a fost zdrobit de un obiect necunoscut.

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu, spulbera orice speculație in legatura cu presupusa ruptura dintre el și partid dupa caderea guvernului Tudose. In cadrul unei conferințe de presa susținute astazi, deputatul Ciolacu a ținut sa faca lumina in cazul caderii guvernelor, aratand totodata care este legatura…

- Poliția din Argentina a reținut in aeroportul din Buenos Aires un cetațean al Rusiei, care incerca sa transporte 3,5 kilograme de cocaina, scrie meduza.io, cu referire la ministrul de securitate din Argentina, Patricia Bullrich. Substanțele narcotice au fost gasite intr-un compartiment al bagajului.

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- Laura Codruta Kovesi ar urma sa fie audiata in legatura cu propunerea de revocare a sa din functie venita din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. "In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost intrerupt de mai multe ori de jurnalisti in timpul declaratiei acestuia in legatura cu raportul privind activitatea manageriala de la DNA. La inceputul declaratiei, Toader a explicat ca va citi "in diagonala" din raportul intocmit de MJ, insa dupa aproximativ…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost reținut din nou la Moscova. Despre acest fapt a informat insuși Navalnii printr-o postare pe twitter. In prezent nu se cunoaște motivul reținerii. Tot astazi, a fost reținut și șeful sediului campaniei politicianului Leonid Volkov. El a fost reținut la aeroportul…

- Mai multe studii psihologice efectuate in ultimii ani au scos la iveala faptul ca o buna parte dintre romani au suferit cel putin o data un episod psihotic, ce se caracterizeaza prin halucinatii, schimbari in structura de personalitate si manifestari de gandire dezorganizata. Este adesea acompaniat…

- Treispreze rusi si trei entitati ruse, inculpati in legatura cu amestecul in alegerile din SUAJustitia americana a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic american, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu…

- Justitia americana a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic american, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP.Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea inselarii…

- Boubacar Mansaly a obtinut cetatenia romana si poate juca pentru ”nationala” lui Cosmin Contra. In varsta de 29 de ani, mijlocasul a evoluat in Liga 1 pentru Dinamo si Astra, iar in prezent este legitimat la BB Erzurumspor, grupare care evolueaza in a doua divizie din Turcia. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Problema deficitului de gradinițe din Chișinau a aparut din lipsa de responsabilitate a celor care au luat decizia privind privatizarea gradinițelor de copii din oraș, astfel creind un deficit de locuri. Opinia ii aparține primarului general interimar al capitalei, Silvia Radu, și a fost expusa in cadrul…

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru este in Grecia, la Atena. Alexandru Chiciu,...

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, joi, intr-o conferința de presa, ca Parcul Unirii va fi reconstruit astfel incat sa reziste inca cel puțin o suta de ani. ”Dorim sa reconstruim parcul Unirii, cu Monumentul, cu tot ceea ce o sa fie acolo, pentru inca minim 100 de ani, pentru ca…

- Feli Donose, mesaj cutremurator dupa moartea tatalui ei. Artista a fost absenta din mediul virtual in ultima perioada, iar in urma mesajelor primite, aceasta a anunțat pe Facebook, dispariția tatalui ei. Feli sufera cumplit dupa moartea tatalui ei , mai ales ca aceștia aveau o relație speciala. Interpreta…

- Tanarul a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, urmand sa fie prezentat Tribunalului pentru Minori si Familie cu propunerea de arestare preventiva, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc duminica, in locuinta…

- O noua descoperire spectaculoasa din Egipt a uimit paleontologii de la Masoura University Vertebrare Palaeontology (MUVP) care acum pot umple un gol important in cunoasterea istoriei evolutiei dinozaurilor.

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Ceea ce conteaza acum e ca noua numire de la Curtea Constitutionala sa se faca in urma unei competitii corecte (Ion Guzun). La Chisinau s-a anuntat astazi o demisie importanta din justitie. Tudor Pantiru, care s-a aflat un timp scurt in fruntea Curtii Constitutionale dupa ce Alexandru Tanase isi incheiase…

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- NOUTATE La vernisajul expozitiei „Masinile Lui Leonardo da Vinci”, organizata de societatea Araneus din Polonia si itinerata, pana acum, doar de Muzeul Municipiului Bucuresti, Palatul Sutu si Complexul Muzeal National Moldova Iasi, s-au facut cunoscute lucruri care il leaga pe marele geniu Leonardo…

- Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor, in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, scrie publicatia franceza Le Figaro.

- Poliția rusa l-a reținut pe opozantul rus Alexei Navalnii la Moscova in timpul unei demonstrații organizate de acesta pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale de pe 18 martie la care nu a fost admis. Pe intreg teritoriul Federației Ruse, de la Magadan la Kaliningrad, au loc acțiuni de proteste…

- Candidatul la alegerile prezidentiale egiptene Sami Anan, general in retragere, a fost arestat si dus intr-un loc necunoscut, a afirmat marti un purtator de cuvant al campaniei sale electorale, Mahmoud Refaat, citat de agentia DPA.Potrivit sursei, 30 de membri ai campaniei electorale a lui…

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, a fost retinut de DNA, pentru ca ar fi luat o mita de 100 000 euro, pentru a-și folosi influența pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agenției Naționale de Integritate.

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller, pe care il acuza ca si-a depasit mandatul anchetand in legatura cu acuzatii care nu au legatura cu anchetarea unui presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie…

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Deputatul PNL Mihai Alexandru Voicu a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca si-a folosit autoritatea pentru a determina mai multi membri de partid sa faca „donatii” formatiunii politice, in cadrul campaniei electorale din anul 2012, anunta unitatea de parchet.