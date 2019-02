Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi. ”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European pentru…

- Krichbaum a mai precizat ca i-a cerut ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa o susțina pe Kovesi pentru funcția respectiva.”Competențele dnei Kovesi sunt fara nicio urma de indoiala, este practic predestinata pentru aceasta funcție și eu mi-aș putea imagina ca Germania și Franța ar putea…

- ”A pierdut o ocazie sa taca” ”Presedintele Iohannis a pierdut ieri o foarte buna ocazie sa taca sau sa vorbeasca pentru Romania! A reusit in schimb, din pur interes electoral, sa arunce cu noroi in guvernarea tarii, desi locul si momentul - Aachen, resemnarea Tratatului dintre Franta si…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, susține ca Romania s-a incadrat in tinta de deficit de 3%. Darius Valcov a scris pe Facebook, la noaptea dintre ani, ca Romania a avut un deficit mai mic decat cel propus."Deficit (cash) 2018 = 2,92% Felicitari…

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, dupa opt ani, in semifinalele Campionatului European din Franta, de pe locul al doilea in grupa a II-a, si va intalni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. In cealalta semifinala se vor duela…

- "Sunt revoltata!!! Tocmai a fost facuta o nedreptate in plenul Parlamentului European in ședința condusa astazi de președintele Antonio Tajani (PPE). A fost supusa la vot adoptarea unei rezoluții cu privire la situația din Franța. Propunerea a fost foarte bine argumentata: violențele ingrijoratoare,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a ajuns in buletinul informativ Politico cu propunerea ca dreptul cetațenilor de a lucra intr-o țara din UE sa fie limitat. Propunerea lui Eugen Teodorovici a ajuns in buletinul informativ Politico, care este citit in fiecare dimineața de 100.000 de factori…