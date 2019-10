Stiri pe aceeasi tema

- "A mai trecut o zi de incalcare a Constituției de catre Președintele Romaniei. Prin refuzul de a aplica decizia CCR și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pericliteaza o generație intreaga de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat fara un ordin…

- Premierul Viorica Dancila a transmis vineri ca tinerii care studiaza medicina nu-si pot sustine examenul de rezidentiat pentru ca presedintele Klaus Iohannis nu pune in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.A mai trecut o zi de incalcare a Constituției de catre Președintele Romaniei.…

- "A mai trecut o zi de incalcare a Constituției de catre Președintele Romaniei. Prin refuzul de a aplica decizia CCR și a numi un ministru interimar la Educație, Klaus Iohannis pericliteaza o generație intreaga de tineri medici care nu vor putea susține la timp examenul de rezidențiat fara un ordin…

- "Deciziile CCR sunt obligatorii incepand cu seful statului pana la cetatenaul de rand. Normal ar fi fost ca presedintele sa ia decizia revocarii dupa ce a aparut motivarea CCR. In motivarea Curtii Constitutionale exista termenul imediat. Presedintele trebuie sa fie un model, daca el nu respecta Constitutia…

- Viorica Dancila îl întreaba, pe Facebook, pe președintele Iohannis când îi va numi miniștrii înterimari. Premierul îl acuza, din nou, pe președinte de încalcarea Constituției. ​„Înca o zi de încalcare a Constituției de catre președinte.…

- Premierul Viorica Dancila ii pune "tag" pe Facebook presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD afirma ca Iohannis a incalcat si azi Constitutia, prin faptul ca nu a pus in aplicare decizia CCR care il obliga sa o elibereze din functie pe Ana Birchall si sa numeasca ministrii interimari propusi."Inca…

- Premierul Viorica Dancila a iesit, miercuri seara, la sediul central al PSD, cu un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, in urma motivarii deciziei CCR privind respingerea numirii ministrilor si a interimarilor in Guvern. Potrivit premierului, "modul in care candidatul Iohannis se raporteaza…

- "PSD-ul sau, mai bine zis, doamna Dancila intelege o altfel de politica, cum n-a mai vazut si n-a mai auzit nimeni in Europa si in lume, ca sa racoleze in mod fortat anumiti oameni din ALDE care se lasa cumparati pentru a da aparentele existentei aceleiasi compozitii politice a Guvernului", a declarat,…