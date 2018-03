Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a negociat mai multe schimburi de prizonieri intre conducerea de la Kiev si separatistii prorusi din estul Ucrainei a fost arestat si acuzat joi ca a vrut sa-l asasineze pe presedintele Petro Porosenko, transmite AFP online.

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat in cadrul documentarului „Ordinea Mondiala 2018“ ca Statele Unite au inselat in mod „grosolan si obraznic“ Rusia in timpul crizei din Ucraina din 2014, relateaza pravdareport.com.

- Uniunea Europeana vine in ajutorul Ucrainei, dupa ce Gazprom a decis sa rezilieze contractul cu Naftogaz. ncetat sa-i mai livreze gaze naturale. Mai multe tari din spatiul comunitar sunt dispuse sa acopere deficitul de gaze naturale. Potrivit ministrului Energiei de la Kiev, statul vecin are in rezerva…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- Rada Suprema a Ucrainei a ratificat Acordul interguvernamental cu Republica Moldova privind controlul comun al persoanelor, vehiculelor, bunurilor și obiectelor aflate in punctele de control comun la frontiera de stat moldo-ucraineana. Potrivit presei ucrainene, au votat pentru aceasta decizie 234 de…

- Departamentul Investigatii al Politiei din Ucraina a finalizat urmarirea penala in cazul tentativei de asasinare a liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Ancheta a scos la iveala faptul ca in tentativa de asasinat sint implicati patru membri ai unei grupari criminale. Informatia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate din aceasta tara privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant. "Am luat nota cu preocupare…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a promulgat marti seara legea cu privire la particularitatile politicii de stat pentru asigurarea suveranitatii de stat a Ucrainei asupra teritoriilor „ocupate temporar'' in regiunile Donetk si Lugansk sau „Legea reintegrarii Donbasului".

- In cursul zilei de luni, 19 februarie, președintele grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, deputat PNL de Suceava, Ioan Balan, a avut o intalnire cu Excelența Sa Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la București, și cu Paul Rohovei, consilier in cadrul Ambasadei. Discuțiile…

- La Comisia de Buget Finante a Senatului a avut loc, ieri, o intalnire de lucru cu reprezentanti ai unor institutii executive din Ucraina. Din componenta comisiei romane a facut parte si Stefan Mihu, senator PSD Constanta. Delegatia ucraineana a fost condusa de deputatul poporului, presedintele Comitetului…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- UPDATE: Autoritatile ucrainene au anunțat ca opozantul Mihail Saalkasvili, acuzat ca a urzit o ”lovitura de stat” in Ucraina si caruia i s-a retras cetatenia ucraineana in vara, a fost arestat si expluzat catre Polonia, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Aceasta persoana se afla pe teritoriul ucrainean…

- Potrivit lui David Sakvarelidze, fortele de ordine l-au arestat pe Saakasvili in timp ce acesta lua masa la un restaurant din Kiev. 'Mihail a fost retinut de forte speciale si a fost luat intr-o directie necunoscuta', a anuntat Sakvarelidze. Anterior, purtatorul de cuvant al fostului presedinte…

- O avertizare de ninsori puternice a fost emisa astazi pe aproape intreg teritoriul Ucrainei. Meterologii din tara vecina au anuntat ca, in urmatoarele 24 de ore, in unele zone, stratul de zapada va atinge 20 de centimetri.

- Serviciul de contraspionaj al Ucrainei a arestat la Odesa un barbat acuzat ca aduna informatii secrete cu privire la tara noastra. Potrivit SBU, individul ar fi venit recent din Donetk, unde fusese recrutat de serviciul de securitate din Rusia.

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C a competitiei.

- Israel acuza Polonia de negaționism pe tema Holocaustului. Totul a pornit de la o lege adoptata la Varșovia și care prevede, intre altele, pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare poloneze ale mortii". Masura a provocat nemulțumire și in Ucraina, comenteaza AFP, citata de Agerpres.…

- Republica Moldova ar putea avea aceeași soarta privind asistența macrofinanciara ca și Ucraina, careia recent UE a decis sa-i amane a treia tranșa de 600 de milioane de euro promise, din cauza ca țara nu ar implementa indeajuns reforme, scria organizația de experți, the Atlantic Council.

- Trimisul special al Statelor Unite, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca "nu face nimic" pentru a stopa conflictul armat dintre fortele Kievului si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, vorbind despre marea "deceptie" a Washingtonului, scrie AFP.

- Generalul rus care a fost ucis anul trecut in Siria, a fost anterior comandantul unei unitati militare importante a separatiștior din sud-estul Ucrainei, susține Reuters, care citeaza sursele sale. Este vorba despre comandantul cu apelativul ”Tuman”, care in Donbas folosea numele de „general Primakov”.…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Un militar de nationalitate moldoveana din cadrul misiunii OSCE in estul Ucrainei a decedat in urma unui accident rutier produs in orasul Kramatorsk, regiunea Donbas, a anuntat organizatia de securitate, infromeaza site-ul postului Radio Free Europe / Radio Liberty.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al…

- Parlamentul ucrainean a votat joi o lege care califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul armat ce afecteaza de patru ani estul tarii, provocand indignarea separatistilor rusi si proteste la Mosova, unde MAE rus a acuzat Kievul ca se pregateste pentru 'un nou razboi', relateaza AFP.Legea,…

- Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica Lviv, doua victime au fost confirmate in Kiev, iar celelalte decese s-au produs in alte patru regiuni ale Ucrainei, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Majoritatea victimelor…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, referitor la acceptarea in Polonia a refugiatilor ceceni, care au fost nevoiti sa-si paraseasca tara dupa doua invazii ale fortelor ruse.De asemenea, Morawiecki a adaugat ca i-a explicat 'foarte…

- Autoritatile iraniene l-au arestat pe fostul presedinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, pentru sustinerea actiunilor de protest din tara in timpul unei vizite in orasul Shiraz, anunta publicatia arabe, Al-Quds Al-Arabi, citand surse de la Teheran.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Germania vrea sa un acord asupra mandatului castilor albastre ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist prorus al Ucrainei sa fie stabilit inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Berlinul doreste ca un acord asupra mandatului castilor albastre ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist prorus al Ucrainei sa fie gasit inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a afirmat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel, transmite AFP.…

- Autoritatile ucrainene si separatistii prorusi au inceput miercuri sa efectueze un schimb de prizonieri, ce poate ajunge la 380 de persoane, in estul rebel al Ucrainei, fiind cel mai important schimb de persoane detinute de catre partile implicate conflictul ce dureaza de aproape patru ani in regiune,…

- Schimbul de prizonieri intre autoritațile de la Kiev și rebelii din estul Ucrainei a inceput la punctul de trecere ”Maiorsk”. Trei autobuze deja au ajuns pe teritoriul aflat sub controlul Kievului.

- Se pare ca separatistii din Donbas si autoritatile din Ucraina au dat-o la pace. Nu este vorba despre pace, ci despre un schimb de prizonieri. Autoritațile ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia din Donbas au cazut de acord asupra unui amplu schimb de prizonieri, care urmeaza sa aiba loc pe…

- Autoritațile de la Kiev și rebelii vor face schimb de ostatici in 27 decembrie. Anunțul a fost facut de liderul separatist Alexandr Zaharcenko, in urma unei intrevederi cu alți rebeli și cu patriarhul Kiril al Moscovei și al intregii Rusii.

- Circa 220.000 de copii sunt in pericol sa fie ucisi sau mutilati in explozii de origine militara in estul Ucrainei, una dintre cele mai minate zone din lume, a anuntat joi, la Geneva, Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), informeaza dpa. Din ianuarie, mine…

- Un mistret împuscat pe un fond de vânatoare din judetul Suceava, la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva, a anuntat, joi, directorul general Romsilva, Ciprian Pahontu.

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Pentru ce risca sa aiba de suferit milioane de cetațeni ai Moldovei și Ucrainei. Hidroenergeticienii din Ucraina viseaza sa construiasca pe Nistru șase centrale hidroelectrice noi. Este un business bun — in procesul lucrarilor de construcție pot fi ”valorificate” peste 20 de miliarde de grivne. In schimb,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA. Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei sale de…

- Compania care administreaza caile ferate ucrainene, Ukrzaliznitsya, a anuntat, miercuri, ca analizeaza o posibila sistare a comunicatiilor feroviare catre Rusia, dupa ce Moscova a transferat toate trenurile sale de pasageri pe rute care ocolesc teritoriul Ucrainei, relateaza site-ul Radio Chisinau.…

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- Trenul rusesc Moscova–Chisinau ar putea sa nu mai circule de la începutul anului 2018. Aceasta decizie a fost anuntata de catre ministrul Infrastructurii din Ucraina, Vladimir Omelean, scrie Jurnal de Chisinau. Autoritatile ucrainene examineaza problema privind suspendarea completa…

- Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, a fost arestat vineri la Kiev, capitala Ucrainei, dupa ce marți scapase de polițiștii care venisera sa-l aresteze, scrie BBC. Arestarea, care a fost anunțata mai intai pe pagina sa de Facebook, a fost confirmata de procurorul general al Ucrainei. Saakasvili…