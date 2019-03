BREAKING NEWS: Un nou caz Hexi Pharma Marți dimineața au avut loc percheziții la mai multe companii care produc si importa dezinfectanți pentru spitale. Politistii au descins la adrese din Bucuresti si din judetele Ilfov si Prahova. Sorina Pintea: Acest dosar a aparut de la o plangere pe care Ministerul Sanatații a facut-o pe 10 ianuarie anul acesta. Anul trecut, inspectorii direcțiilor de sanatate publica au facut un control la spitalele din țara verificand eficacitatea anumitor biocide. Ca urmare a analizei, a 15 produse, au fost constatate neconformitați pe o anumita zona de acțiune, la trei produse. In urma retestarii acestora,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

