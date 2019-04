BREAKING NEWS: UiPath a ajuns la valoarea de ȘAPTE miliarde de dolari Unicornul romanesc UiPath a devenit cel mai valoros startup de inteligenta artificiala din lume, dupa ce a ajuns sa valoreze 7 miliarde de dolari in urma unei finantari de 568 milioane de dolari primite marti. Astfel, la o evaluare de 7 miliarde de dolari, UiPath este una dintre companiile de enterprise software cu cea mai mare crestere si una din cele mai valoroase companii de AI software din lume, scrie adevarul.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

