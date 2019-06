Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Lepa, individul care duminica a ucis un polițist in timpul unei misiuni, a fost prins marți dimineața, la doua zile dupa crima. Vom reveni cu detalii.Post-ul BREAKING NEWS: Criminalul polițistului din Timiș a fost prins dupa doua zile. Se ascundea in aceeași casa unde oamenii legii au gasit urme…

- Polițiștii au reușit capturarea asasinului polițistului Cristian Amariei. Asasinul, Marcel Lepa, a fost capturat in aceasta dimineața in localitatea Remetea Mare din Timișoara, in locuința...

- Locuitorii din comuna timișeana Izvin, locul in care Marcel Lepa l-a ucis duminica pe polițistul Cristian Amariei de la IPJ Timiș - Ordine Publica, au facut un gest de omenie fața de polițiștii care se afla in zona pentru a-l gasi pe criminal. Dupa ce ieri localnicii din Izvin au incercat sa-i ofere…

- Fortele de ordine il cauta in continuare pe barbatul care a ucis ieri un politist, in localitatea Izvin din judetul Timis. Barbatul, pe numele sau Marcel Lepa, era dat in urmarire pentru talharie si l-a ucis pe politist in timp ce acesta incerca sa-l captureze. Politistii din Timis au primit intariri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, referitor la cazul politistului din Timis impușcat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin IGPR. "In acest moment, prioritatea pentru noi e sa-l identificam si sa-l gasim pe criminal. Va asigur ca toate…

- Klaus Iohannis a transmis, prin intermediul unui comunicat emis de Administrația Prezidențiala, un mesaj de condoleanțe catre familia polițistului de 43 de ani, Cristian Amariei, ucis duminica in localitatea timișeana Izvin, in timp ce se afla in misiune de catre un condamnat urmarit internațional.…

- Barbatul care a impuscat mortaul un politist aflat in misiune, in localitatea Izvin din judetul Timis, a fost si el ranit in zona umarului de un alt politist. Agresorul de numeste Ionel Marcel Lepa si este cautat pentru talharie, relateaza News.ro.Citește și: Primele imagini de la asasinatul…