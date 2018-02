BREAKING NEWS! Toader, despre DNA: Nu mai are sens să aşteptăm Inspecţia Judiciară. Voi anunța decizia "Așteptari din partea mea referitoare la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in acest sens va asigur ca nu sunt. Nu voi sesiza Inspectia Judiciara. Consider ca la acest moment nu mai este necesarea sesizarea Inspectiei Judiciare pentru ca daca as sesiza s-ar prelungi cu mult, ar trebui sa asteptam rezultatele Inspectiei Judiciare. In acest timp au iesit multe la iveala. Daca lucrurile asa stau, este foarte bine ca oamenii sa cunoasca adevarata fata a modului in care unori se face activitatea de urmarire penala, ca romanii sa vada modul in care se respecta sau nu ceea ce Constitutia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Toader, in scandalul in care este vizata DNA: Nu mai are sens sa asteptam Inspectia Judiciara Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara,…

- Șeful DNA Ploiești Lucian Onea a ieșit la rampa, in urma dezvaluirilor facute, ieri seara, de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghița. Acesta a spus intr-o conferința de presa ca „intotdeauna a fost respectata legea” și ca „nu au fost falsificate probe” așa cum a susținut…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, intrebat ce ar trebui sa intreprinda presedintele Klaus Iohannis referitor la ultimele dezvaluiri facute de Vlad Cosma si Mahaiela Iorga, ca seful statului trebuie sa astepte cu „maxim interes” sa se finalizeze ancheta Inspectiei judiciare. „Eu…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Lideri PSD: DNA trebuie refacuta din temelii Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, iar secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel la ministrul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent. Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii, a declarat, luni, ca procurorul sef DNA, Laura Codrut Kovesi, ar trebui sa-si dea demisia, declaratia sa fiind legata de dezvaluirile facute recent de fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mihaiela Iorga. „Dupa ceea ce am vazut…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reacționat dupa dezvaluirile fostului deputat PSD, Vlad Cosma, solicitandu-le lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa acționeze „in numele romanilor care mai cred in țara lor”. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a comentat dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. El face apel la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente dupa izbucnirea scandalului legat de ultimele inregistrari cu procurorul Portocala, pe numele…

- IJ s-a sesizat referitor la inregistrarile cu procurorii DNA prezentate de Vlad Cosma Conducerea Inspectiei Judiciare anunta, luni, ca a decis sesizarea din oficiu pentru verificari prealabile pentru a stabili daca exista indicii privind savarsirea vreunei abateri disciplinare in cazul inregistrarilor…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Directia Nationala Anticoruptie respinge veridicitatea declaratiilor fostului deputat Vlad Cosma, care a acuzat institutia ca fabrica dosare si a prezentat inregistari ale unor discutii pe care le-ar fi avut cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti. Totodata, intr-o declaratie…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. La scurt timp dupa ce aceste acuzații, Laura Codruța Kovesi…

- Vlad Cosma a prezentat unele inregistrari, acuzand ca procurorul DNA Ploiesti Lucian Onea i-ar fi cerut sa modifice acte, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita. DNA precizeaza, luni, intr-un comunicat de presa, ca fostul deputat a prezentat denaturat situatia.

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a povestit cum sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. Motivația lui Kovesi era ca acesta intenționa sa o numeasca ministru al Justitiei pe Dana…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Dupa indelungi abuzuri si multe dosare fabricate la comanda unor procurori protejati de insasi sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul deputat Vlad Cosma, dar si sora acestuia din urma, Andreea Cosma, au detonat bomba inceputului de an. Sinteza…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la "Ediție Speciala", ca sefa DNA Laura Codruta Kovesi a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru...

- Cerere fara precedent la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In direct la Antena 3, deputata Andreea Cosma i-a transmis lui Toader sa ceara revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA.Citeste si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul deputat fugar, acuzatii fara precedent la Antena…

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Carmen Dan, ministrul propus pentru Afaceri Interne (MAI), a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru" si 9 "impotriva".Citeste si: Iohannis, PRESAT sa ia o decizie privind Guvernul: Dragnea si Tariceanu, scrisoare de ULTIM MOMENT…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, cinci mesaje-cheie lansate de președintele Klaus Iohannis. 1. Klaus Iohannis considera ca 'încercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza…

- Tudorel Toader ia in calcul sa dea in judecata CSM, care ieri a spus ca ministrul Justiției a incalcat independența justiției in cazul Belina . „CSM – o hotarare emotionala” – sesizarea instantei de contencios administrativ! Luand in considerare: 1. Identitatea de continut dintre declaratia data si…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a intalnit, marti dimineata, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Prezenti la discutie sunt si membri ai Consiliul Superior al Magistraturii, de la Parchetul General si de Agentia Nationala de Integritate. 0 0 0 0 0 0

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009, Oana Florea, i-a trimis luni ministrului Justiției, Tudorel Toader, o scrisoare prin care ii solicita sa dispuna masurile pe care le considera necesare in condițiile in care ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi,…

- PSD arunca in aer toate calculele politice și anunța, prin vocea unui deputat de-al sau, membru in comisia parlamentara ce ancheteaza prezidențialele din 2009, ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liviu Pleșoianu a declarat ca se ia in calcul suspendarea lui Iohannis, daca ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au interpretat ieri diferit concluziile prezentate de Comisia Europeana in raportul privind Mecanismul de Cooperare și Verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV).

- Președintele Klaus Iohannis a apreciat, miercuri, ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) „reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont". De cealalta parte, ministrul…

- Judecatorul Cristi Danileț, fost membru CSM, spune ca raportul Comisiei Europene privind progresele Romaniei in domeniul justiției este negativ, in condițiile in care doar un sfert dintre recomandari au fost indeplinte. Magistratul mai spune ca nu sunt șanse ca MCV sa fie ridicat anul viitor, așa cum…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata. Potrivit acestuia, șefa DNA…