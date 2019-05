Stiri pe aceeasi tema

- Brexit. Premierul Theresa May a anuntat ca va face o "oferta indrazneata" parlamentarilor, intr-o ultima incercare de a-i convinge sa accepte acordul de iesire al Marii Britanii din UE, informeaza AFP si...

- Premierul Theresa May va prezenta parlamentarilor britanici in prima saptamana din luna iunie, pentru a treia oara, proiectul de lege privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE, a anuntat marti un purtator de cuvant din Downing Street, informeaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut la incheierea…

- May si Merkel au discutat la Berlin timp de o ora si jumatate despre solicitarea Marii Britanii de a amana Brexitul pana la 30 iunie, cu optiunea scurtarii acestui termen in cazul in care sefa guvernului de la Londra reuseste sa convinga parlamentul britanic sa aprobe intre timp acordul de Brexit…

- Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului. Decizia vine ca urmare a impasului în care se află discuţiile cu Partidul Laburist de opoziţie, scrie publicația britanică…

- Premierul Regatului Unit, Theresa May, a spus marți ca este nevoie de o noua extindere a Articolului 50 și vrea o noua runda de negocieri cu liderii opoziției pentru a ieși din impasul intern și pentru trasa o serie de argumente pentru care vor cere amânarea Brexitului.”Avem nevoie de…

- Presedintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev, a anuntat marti ca va demisiona, dupa ce a condus natiunea de la proclamarea independentei fata de Uniunea Sovietica, relateaza BBC News online , conform Mediafax."Am decis sa renunt la prerogativele functiei de presedinte. Nu a fost o decizie…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…