BREAKING NEWS: Teodorovici, anunț despre taxa auto! "Astazi, in Guvern, am avut o propunere de act normativ pentru aprobarea bugetului Fondului de mediu, o rectificare a bugetului Fondului de mediu, pentru a putea transmite cat mai curand, in urmatoarele zile, catre populatie, suma de 700 de milioane de lei, suma care a fost saptamana trecuta suplimentata din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru Fondul de mediu. Acum este aceasta procedura tehnica de rectificare a bugetului Fondului de mediu pentru ca aceasta suma sa poata fi trimisa catre oamenii care au de recuperat aceasta taxa. (...) Undeva luni - marti si cele 700 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

