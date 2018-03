BREAKING NEWS: Stratul de zăpadă va ajunge la 35 de centimetri în București Vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod normal in ultima decada a lunii martie. Spre seara va incepe sa ninga slab, dar cu precadere in a doua parte a nopții, ninsoarea va deveni abundenta, iar vantul se va intensifica, astfel incat rafalele vor atinge 45...50 km/h și temporar in jur de 55 km/h, viscolind zapada și diminuand vizibilitatea, informeaza ANM. Stratul de zapada depus peste cel deja existent va fi consistent, neuniform, cu grosimi, in medie, de 15…20 cm. Temperatura va scadea treptat, astfel incat minima de vineri dimineața va fi de -5...-4 grade, iar intensificarile vantului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Vremea in București pe 22 martie 2018. Vremea va fi in continuare rece, iar pe parcursul serii, ninsoarea va fi abundenta. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori . Vremea in București pe 22 martie 2018 In intervalul 22 martie, ora 8:00 – 23 martie, ora 8:00, vremea va fi in continuare…

- Vremea in Bucuresti se va inrautati incepand cu a doua parte a zilei de joi, iar din orele serii ninsoarea va deveni abundenta si rafalele vantului vor fi de 45 - 50 kilometri/ora si temporar peste 55 kilometri/ora, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea, potrivit prognozei meteo pentru Capitala,…

- "Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%. Avand in vedere ca ninge in continuare, operatorii de deszapezire actioneaza permanent…

- Iarna in toata regula in Arad! O cititoare Libertatea.ro ne-a transmis, prin intermediul rubricii ȘTIREA MEA , imagini cu zapada care s-a așternut inca de duminica in orașul Arad. La mijlocul lunii martie, in Romania este iarna! Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața,…

- Vremea in Bucuresti pe 20 martie 2018. Vremea se mentine extrem de rece in Capitala, la inceputul acestei saptamani. Temperaturile minime vor cobori sub 0 grade si vor fi ninsori. Potrivit ANM, luni, in Capitala, vremea se va mentine deosebit de rece; temperatura maxima va fi de 0…1 grad, iar cea minima…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Prognoza meteo pentru București arata ca vremea se va raci, temperaturile minime fiind chiar de -5 grade. Totodata, sunt așteptate ploi și lapovița sau chiar ninsori. Daca aveți informații, fotografii sau filmulețe pe care vreți sa le publicam, trimiteți-le pe WhatsApp, la numarul 0729729000, sau pe…

- Vremea se inrautațește. Daca sambata am avut in București temperaturi maxime de 18 - 19 grade, incepand cu ora 20:00, vantul a inceput sa se intensifice in Capitala. La rafala, s-a ajuns la 50 - 55 km/h. Minima de duminica dimineața va fi de cel mult 2 grade Celsius.

- Racire accentuata a vremii in cea mai mare parte a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii anunta o racire accentuata a vremii în cea mai mare parte a tarii, fenomen care va persista toata saptamâna viitoare. De altfel, începând din aceasta dimineata, intra în vigoare…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va prezenta innorari temporare in majoritatea zonelor; va ploua local in regiunile din vestul, sud-vestul si nordul tarii si pe spatii restranse in rest. In Carpatii Orientali, dar si in restul zonei montane la peste 1700 m altitudine precipitatiile vor fi si sub forma…

- Temperaturi scazute in București, in weekend-ul 17-18 martie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis miercuri, 14 martie, o avertizare de vremea rea, incepand de sambata seara. Un nou val de aer polar va aduce temperaturi negative in acest weekend. Astfel, incepand de sambata, 17…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. Si mai grav, avertizeaza meteorologii, este faptul ca vom avea de-a face cu fenomene tipice sfarsitului de primavara, chiar inceputului de vara, cu averse…

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- In perioada 2 martie, ora 15:00 - 03 martie, ora 08, cerul va fi mai mult noros, temporar vor fi precipitații slabe, mixte, iar probabilitatea pentru depuneri de polei va fi ridicata, atat in aceasta dupa-amiaza, dar in special la noapte (vineri spresambata). Vantul va sufla slab și moderat.…

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI. 28.02.2018 ORA 11 - 01.03.2018 ORA 08 Valul de frig va persista și va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, in intensificare noaptea, cand temperatura va cobori spre -17…-15 grade, posibil mai scazuta, pana in jurul valorii de -20 de grade la periferie. Temperatura…

- Vremea in București, 28 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod galben de ninsori și viscol și sub cod portocaliu de ger, miercuri. Din cauza condițiilor meteo, școlile raman inchise și astazi . In București este in vigoare, pana la ora 23:00, un cod galben de ninsoare și viscol. Ramane valabil…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru mu...

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Grosimea stratului…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- PROGNOZA METEO. Incepand de sambata, ora 20:00, pana duminica, la ora 8:00, temporar va ninge slab, se va depune strat de zapada in jurul a 2 cm, iar vantul va avea intensificari cu viteze ce vor atinge temporar 45-50 km/h. Temperatura aerului va scadea pana la o minima de minus 6-minus 4 grade,…

- Temperaturi de pana la minus 18 grade in Bucuresti, vant si ninsoare Vremea se va raci semnificativ în urmatoarele zile, în Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vântul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- in Bucuresti, cerul va fi in mare parte senin, dar va fi ”soare cu dinti”. Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 7 grade Celsius. Vantul va sufla slab, cu 14 km/h. Desi nu vor fi precipitatii, nivelul de umiditate va fi ridicat, de 70%. In zona montana precipitatiile mixte vor favoriza…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, în zilele urmatoare, temperaturile scad pâna la 5-6 grade, dar vor ramâne peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea menținându-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam în cazul unor schimbari bruște de temperatura.…

- PROGNOZA METEO. Marți, 6 februarie 2018, minima zilei va fi de -1 grad Celsius, maxima de 8 grade. Cațiva nori iși vor face apariția, dar in cea mai mare parte a zilei, soarele va fi prezent. Vantul sufla slab, cu 10 km/h, iar umiditatea este crescuta, 73%. PROGNOZA METEO. VREMEA in București Miercuri,…

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- In Moldova, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit.Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade si intre -3 si doua grade a minimelor nocturne.

- Vremea se afla intr-un proces de schimbare de temperatura. Potrivit meteorologilor, se va simți o incalzire accentuata in toata tara, iar temperaturile pot urca pana la 14-15 grade in Bucuresti. In sud se vor atinge chiar 16 grade.

- Valorile termice vor continua sa creasca in majoritatea zonelor, totusi dimineata si noaptea vor fi reci, local geroase, anunța meteorologii. IN TARA- Vremea se va mentine rece in zonele joase din sudul, centrul si estul tarii, unde local va fi ger, dar in celelalte zone valorile termice vor fi mai…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- PROGNOZA METEO La noapte: IN TARA Vremea va fi rece in majoritatea zonelor, geroasa in nord, centru si nord-est si local in dealurile sudice. Innorarile vor fi mai persistente in sudul extrem si in sud-vest si partial in estul tarii, iar in rest, cerul va fi variabil la senin. Vor fi…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, cu toate ca temperaturile vor scadea. Precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani de prognoza, potrivit…

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte. PROGNOZA METEO BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca…

- O diferenta de peste 100 de grade Celsius a fost inregistrata duminica, 7 ianuarie, intre doua mari metropole ale globului. In New York s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din istorie, in timp ce in Sydney se ating noi recorduri de caldura. In unele parți ale SUA și Canada, temperaturile au…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca. „De Boboteaza…

- MIERCURI, IN TARA: Regimul termic, apropiat de cel din intervalul precedent, se va mentine foarte ridicat, pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 15 grade, iar minimele vor avea valori de la -5 grade in estul Transilvaniei, pana la 9...10…