- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal și pentru complicitate la omor, pe numele soției lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, șeful DIICOT, Felix Danila, citat de Mediafax.Șeful DIICOT a declarat, vineri, ca cercetarea penala a fost extinsa pe numele Elenei Dinca, ...

- Ziarul Unirea Cazul crimelor de la Caracal: soția lui Gheorghe Dinca, cercetata pentru complicitate, de catre procurorii de la DIICOT In cadrul unei declarații de presa care a avut loc, in urma cu puțin timp la sediul DIICOT din București, Felix Banila, procurorul-șef al Direcției a precizat, in premiera,…

- Avocatul Tonel Pop a declarat la Parchetul General, unde a cerut cercetarea familiei lui Gheorghe Dinca, faptul ca soția barbatului se afla in casa atunci cand Luiza era sechestrata, informeaza Mediafax. Aparatorul spune ca soția lui Dinca ar fi distrus probe din domiciliul din Caracal.„Am ...

- Un detaliu halucinant a ieșit la iveala in cazul de la Caracal! Este legat de discuția dintre Gheorghe Dinca și polițistul care l-a facut sa recunoasca faptul ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.Potrivit unor surse bine informate, polițistul care l-a convins pe Dinca sa marturiseasca…

- Suspiciunile de complicitate se adancesc, odata cu audierea mai multor oameni din Caracal. Soția presupusului criminal ar fi fost acasa in luna mai, atunci cand suspectul marturiseste ca ar fi ucis-o pe Luiza, potrivit vecinului lui Gheorghe Dinca.

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru Mediafax.