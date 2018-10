Instanta a mai dispus confiscarea sumei de 12.513.894 lei de la Blejnar si mentinerea sechestrului pe averea acestuia pana la concurenta acestei sume. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Sorin Blejnar a fost trimis in judecata de DNA Ploiesti in decembrie 2016, fiind acuzat ca, in cursul anului 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, a acceptat din partea unui om de afaceri promisiunea unui procentaj de 20% din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate la nivelul institutiei publice respective. "Banii respectivi urmau…