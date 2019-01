Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a cerut demiterea sefului ANAF, Ionut Misa, conform unor surse politice citate de ROMANIA TV. Ministrul Finantelor are un conflict mai vechi cu seful Fiscului, pe care l-a acuzat in mai multe randuri de incompetenta, iar reprosurile lui Teodorovici au venit in mai multe randuri, pe parcursul anului 2018, la adresa lui Misa. Teodorovici i-a trimis premierului Dancila o scrisoare, pe 28 decembrie 2018, in care iși exprima nemulțumirea fața de activitatea sefului ANAF Ionuț Mișa si cere schimbarea acestuia din funcție, conform surselor citate de ROMANIA…