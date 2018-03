Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, continua seria dezvaluirilor din interviul video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita vorbeste despre relatia dintre Elena Udrea si servicii. Aceasta ar fi fost filata de catre cei din SRI care ar fi incercat sa o izoleze de fostul presedinte, Traian Basescu.Citește…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul zilei, ca pozele cu Elena Udrea si Alina Bica la Paris au aparut pentru ca Udrea sa nu ajunga presedinte, pentru ca aceasta ar fi urmat sa il numeasca premier pe Traian Basescu. Sebastian Ghita a vorbit, intr-un interviu acordat lui Ion…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, revine cu noi dezvaluiri incendiare intr-un nou episod al interviului video realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita devoaleaza momentul de dinaintea alegerilor prezidentiale din 2014, atunci cand Elena Udrea, candidata la presedintie, si fosta sefa DIICOT,…

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca justiția a evoluat in ultimii ani in Romania. Fostul președinte a declarat, in același timp, insa, ca "Inspecția Judiciara trebuie scoasa de sub controlul celor doua secții ale CSM, daca vrem sa-și faca treaba cum trebuie.""In 2004, justiția se facea…

- Continuarea interviului acordat de Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu arata ca “statul paralel” iși intinsese antenele la toate nivelurile in teritoriu. Plecand de la modul in care se calculau prejudiciile in anumite dosare pentru a justifica numarul anilor de inchisoare și, de aici, ajungand…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghița, a facut o noua serie de afirmatii grave in interviul acordat lui Ion Cristoiu. Ghița spune ca Basescu deține imaginile filmate la Palatul Cotroceni cu Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Basescu…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- In a treia parte a interviului inregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cat de puternica este „antena CIA” din Romania.

- Invitat la Romania TV, Traian Basescu a fost intrebat de moderatoarea Denisa Pascu daca ar fi revocat-o pe șefa DNA din funcție, in situația in care ar mai fi fost președintele Romaniei. Fostul președinte a spus ca n-ar revoca-o din cauza unor persoane care ar fi impotriva justiției, indicandu-l…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz. „Dragnea acum e prins…

- Scandal total dupa aparitia celui de-al doilea episod al interviului realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita. Unul dintre martorii la presupusele petreceri din casa lui Ghita rupe tacerea si lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa sefei DNA. Socrul lui Sebastian Ghita, Dumitru Carstea, s-a…

- Grupul KMG International (KMGI) a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia Navodari. Aceasta…

- Romania TV difuzeaza joi seara, incepand cu ora 21.00, partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita, realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. In prima parte a interviului, Sebastian Ghita a afirmat ca detine in telefon o fotografie cu Laura Kovesi, sefa DNA, la el acasa, intr-o vizita. De asemenea, el…

- "Ma asteptam la nivelul SRI (n.r.: Verificarea lui Florian Coldea), nu toti stiau ce face Coldea. Am crezut sincer ca la un moment dat niste mecanisme interne vor aduce clarificari. Ii cunosc bine pe acesti doi oameni (n.r.: Coldea si Kovesi) stiu cu ce ambasade au lucrat, stiu ce sprijin puternic au…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca ceea ce l-a determinat sa fuga a fost tocmai atitudinea celor de la petrecerea de la SRI, din seara plecarii sale, el sustinand ca toti stiau ca va fi arestat si ca “a fost o senzatie foarte…

- Sebastian Ghița a vorbit, in interviul acordat lui Ion Cristoiu pentru evz.ro , și despre plecarea sa din Romania și ultima intalnire directa cu Florian Coldea, spunand ca a vrut sa se uite pentru ultima oara in ochii acestuia. Totodata, el a afirmat ca inainte sa plece a luat parte la o petrecere de…

- "Interviul (cu Sebatian Ghita n.red.) a fost realizat de mine, Dan Andronic a fost producator si a reusit sa ma convinga sa fac acest interviu. Este un interviu care a durat vreo patru ore. Ramane ca el sa fie montat si impartit pe mai multe episoade. Acest interviu a pornit de la dezvaluirile facute…

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Scandalul dintre politicieni si DNA pare fara sfarsit. Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a trezit cu o plangere si ar putea avea un nou dosar penal pentru ca nu ar avea trecut in declaratia de avere o vacanta. Un lider PSD mazilit la Congresul de sambata ii ia apararea lui Tariceanu si…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a surprins in ultima perioada printr-o tacere totala pe cel mai important subiect al inceputului de an: cererea de revocare a sefei DNA. Daca anul trecut Basescu afirma despre Kovesi ca ar trebui arestata, demersul ministrului Tudorel Toader l-a lasat pe fostul sef…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Comratul a pus guvernarii un ultimatum, cerându-i sa modifice legi, sa interzica partide și organizații și sa instaureze o dictatura anti-româneasca. Avertizarea deputatului PDM, Corneliu Dudnic, din 24 februarie 2018, care a anunțat în cadrul Consiliului Raional…

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- Traian Basescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ca ar fi procedat altfel in 'razboiul' iscat intre PSD și DNA. "Solicitam sa particip la ședința CSM și ceream Inspecției Judiciare sa declanșeze imediat o ancheta", a spus fostul președinte la Romania TV."Intervenția mea nu are rolul de a arata…

- Postarea integrala a Elenei Udrea: „Dupa ce a ieșit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justiție, dupa ce Sistemul a dat șah mat, și Kovesi a umilit iar toți marii politicieni și conducatori ai țarii (bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare și sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- "Dupa ce a iesit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justitie, dupa Sistemul a dat sah mat, si Kovesi a umilit iar toti marii politicieni si conducatori ai tarii(bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare si sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa se schimbe tema si sa nu mai vorbessca…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.In cadrul audierii, Ponta a spus ca, dupa anul…

- "Scrisoare deschisa catre doamna prim-ministru, catre ministrul Justiției și catre liderii coaliției PSD-ALDE Lucrurile sunt cat se poate de clare pentru toți oamenii de buna-credința din aceasta țara - DNA, sub conducerea "doamnei K", nu numai ca nu se ocupa de "lupta anti-corupție", dar…

- Insolventele din Romania, de doua ori mai multe fata de media din Europa Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa,…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nici n-ar fi vrut sa auda de afacerile companiei omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu, și a incheiat intempestiv o vizita de lucru facuta de un grup de investitori din Qatar, le-a povestit regizorul Bobby Paunescu anchetatorilor DNA, in dosarul de corupție al…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Traian Basescu nu a avut niciun cuvant de lauda la adresa miniștrilor care formeaza Cabinetul Dancila. Intr-o intervenție pentru B1 TV, liderul PMP a susținut ca acesta este cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodata Romania.Basescu s-a referit in mod special la Ana Birchall, noul vicepremier…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Jurnalistul Catalin Tolontan respinge pe Facebook acuzațiile lansate la Realitatea TV, postul patronat de Cozmin Gușa, privind presupuse relații ale sale cu serviciile secrete din Romania. ”Ce e mizeria asta? Sunt strain de orice legatura cu serviciile secrete. Am spus ori de cate ori s-a ivit ocazia…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Acesta sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi au gandit strategia de distrugere a tarii". "Din momentul in care vei reuși sa recuperezi serviciile in favoarea statului…

- Fostul colonel al SRI, Daniel Dragomir, a scris pe Facebook o postare la adresa jurnalistei Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com. Acesta susține ca jurnalista este unealta lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, prin care se lanseaza mesajele publice dorite. "Traim în stalinism. Coldea…

- "Traim in stalinism. Coldea ii dicteaza articole colonelesei Dogioiu. Pentru a mia oara coloneleasa Ioana Dogioiu emite un text dupa dictare. Un text stalinist. Din sintagma "retragerea SRI in cazarmi" intrevedem duhoarea hoitului lui Coldea care nu sta deloc cuminte in ultimul timp, face…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu 2018 este anul in care, inevitabil, Elena Udrea va vorbi. In 2018 ea va fi pusa literalmente la zid. Va primi o condamnare dupa gratii. Acest deznodamant, corect sau incorect, nu mai poate fi evitat. La fel cum reacția previzibila a Elenei Udrea nu lasa loc la prea multe…