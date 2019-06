BREAKING NEWS: Sebastian Ghiţă scapă de un dosar penal Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) retrage si apelul din dosarul in care fugarul Sebastian Ghita si mai multi procurori si politisti din Ploiesti sunt acuzati de coruptie, au declarat pentru G4media surse din magistratura. In acest caz, Ghita, politistii si procurorii au fost achitati de instanta de fond, iar apelul incepuse la Completul de 5 judecatori. Acum, Completul de 5 judecatori trebuie sa ia act de solicitarea SIIJ de retragere a apelului. Procesul va continua insa, cel putin pentru moment, cu privire la procurorul Liviu Tudose intrucat si el a formulat apel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

