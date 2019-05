Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au intrunit marți dimineața in ședința Biroului Permanent National, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ședința a fost urmata de o intalnire cu parlamentarii social-democrați.

- PSD se reuneste, marti, de la 11.00, in sedinta Biroului Permanent National, care preceda sedinta mare a conducerii partidului, Comitetul Executiv National, convocat la ora 18.00. Social-democratii decid ce se intampla cu postul de presedinte al Camerei Deputatilor, si incep curatenia in partid, prin…

- PSD a anunțat, luni dupa-amiaza, ca astazi, de la ora 11:00, PSD se reunește in ședința Biroului Permanent Național, la Camera Deputaților, sala Grupului PSD din Palatul Parlamentului. De la ora 18:00, urmeaza o a doua ședința a PSD, CExN. Pe baza regulamentului, Viorica Dancila ar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca social-democratii nu au de gand sa schimbe premierul, sustinand ca Viorica Dancila poate sa ramana in functie pana in 2020 "daca isi face treaba". "Noi nu avem de gand sa schimbam premierul. (...) Doamna Dancila poate sa ramana acolo pana in…

- Liviu Dragnea a afirmat, intr-un interviu pentru Adevarul Live, ca membrii Guvernului nu trebuie sa uite scopul in care au fost numiti in functie. Intrebat in ce relatii se mai afla cu premierul Viorica Dancila, Dragnea a raspuns: "Eu am relatii personale cu femeia pe care o iubesc". In același interviu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca singura varianta pentru inlocuirea unor ministri in cabinetul Dancila este restructurarea guvernamentala prin votul Parlamentului, pentru ca seful statului nu ii va da vreun raspuns premierului in privinta remanierii, informeaza Agerpres.roEu ii doresc…

- Președintele PSD Liviu Dragnea, spune ca susține mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și ca autoritațile din Romania trebuie sa ia o decizie „intr-un timp rezonabil”. Declarațiile vin dupa ce premierul Viorica Dancila a anunțat, la o conferința a unei asociații care face…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, in sedinta Biroului Permanent National, s-a discutat ca toate punctele realizate din programul de guvernare sa fie promovate in opinia publica, adaugand ca acest lucru nu are legatura cu evaluarea ministrilor si nu este vorba despre o remaniere. Intrebat,…