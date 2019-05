Stiri pe aceeasi tema

- SONDAJ IMAS: Conform sondajului, PNL ar avea 25,6%, in timp ce PSD ar avea doar 21,7%, informeaza Europa FM. Pe locul trei regasim alianța USR-PLUS, cu 16,4%, dar care este intr-o ușoara scadere, ca urmare a scandalurilor care au zguduit partidul. Pe locul patru este ALDE, partid condus…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- "Am sansa sa fiu pe lista cu cei mai competenti si mai cinstiti candidati pe care România i-a propus vreodata pentru Parlamentul European. (...) În spatele a ceea ce a produs Guvernarea Dragnea exista un potential pentru o Românie care vrea sa ramâna europeana. (...)…

- Senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi spune ca decizia abuziva de azi a Biroului Electoral Central de respingere a cererii de inscriere in competiția electorala pentru alegerile europarlamentare a Alianței 2020 USR-PLUS este una profund nedemocratica. Falcoi afirma ca, orice se va intampla in viitor, cele…

- Grea lovitura pentru tandemul Ciolos-Barna! BEC a respins inscrierea aliantei lor la europarlamentare! Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura…

- Joi, Biroul Electoral Central (BEC) a respins cererea de inscriere a Aliantei 2020 USR PLUS in alegerile europarlamentare. “Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins azi cererea de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Motivul: Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice. „Este o decizie politica luata…

- Caștigarea alegerilor pentru Parlamentul European se joaca intre PSD și PNL, potrivit ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Astfel, prima poziție este disputata de PSD care are 22,7% din intențiile de vot, și PNL cu 22,6%, iar pe locul trei se plaseaza Alianța USR-PLUS cu 17,9%, potrivit…