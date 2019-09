Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb a trimis Comisiei pentru Afaceri Juridice a Parlamentului UE (PE) o scrisoare în care anunța ca a platit deja împrumutul de 800.000 de lei care ridica suspiciuni în rândul europarlamentarilor.

- Comisia juridica din Parlamentul European va da verdictul final in cazul Rovanei Plumb pe baza acelorasi informatii pe care a decis joi respingerea ei, intrucat intre timp nu a avut loc niciun fel de dialog oficial intre cele doua parti,

- „Parlamentul European a cerut clarificari in legatura cu declarațiile de interes a mai multor candidați desemnați pentru postul de comisar, nu doar al doamnei Plumb. Este vorba de 9 propuneri de comisar. Aceștia au trimis in scris clarificarile care au fost analizate de Comisia JURI. Comisia este…

- Viorica Dancila a declarat ca respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european pe transporturi, in Comisia JURI a Parlamentului European, nu o face sa aiba mai puțina incredere sau apreciere pentru aceasta. Premierul a adaugat ca Plumb are, in continuare, susținerea necondiționata.„Tot…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca in cazul Rovanei Plumb este vorba despre o procedura suspendata si trebuie asteptat pentru a vedea ce se va comunica in mod oficial. "Dar de ce ziceti ca este un esec, este o procedura suspendata, asteptam sa vedem ce comunica in mod oficial…

- Pe langa Rovana Plumb, și candidatura comisarului propus de Ungaria, Laszlo Trocsanyi, a primit aviz negativ. In acest sens, momentan, procedura este suspendata. Potrivit celor de la Politico, decizia cu privire la Rovana Plumb se afla la Parlamentul European și la Ursula von der Leyen, iar…

- Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un "acord definitiv" cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru numirea Laurei Codruta Kovesi în functia de sef al Parchetului

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca Rovana Plumb, propusa de Romania pentru functia de comisar european, va avea portofoliul Transporturi. Comisarii europeni nominalizati de Ursula von de Leyen urmeaza sa fie audiati in comisiile de specialitate ale Parlamentului…