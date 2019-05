BREAKING NEWS: România este DEJA în criză economică "Daca ne uitam la intreaga economie romaneasca, deficitul de forta de munca depaseste un milion de oameni. Daca e sa vorbim de o criza economica, sa stiti ca in acest moment criza fortei de munca este echivalentul unei crize economice. Pentru ca o criza economica nu inseamna neaparat deficit, nu inseamna neaparat scadere. O criza economica poate insemna si neatingerea potentialului economic. Romania poate sa creasca din punct de vedere economic mult mai mult decat o face in acest moment", a aratat el. Jianu a dat exemplul unui antreprenor din turism, care nu mai deschide al doilea restaurant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

