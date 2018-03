Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, a declarat, joi, ca are mare incredere in actuala generatie a echipei nationale, insa a tras un semnal de alarma in privinta mentalitatii. "Am terminat o campanie care nu a fost deloc reusita. Ma astept la lucruri bune, avem Cupa Natiunilor,…

- Simona Halep (1 WTA) se va duela joi seara cu o jucatoare extrem de norocoasa, in turul secund de la Miami, dupa 21:00. Ocean Dodin (Franta, 98 WTA) a trecut printr-o serie de intamplari incredibile in aceasta saptamana. Adversara Simonei Halep de la Miami a fost acceptata pe tabloul principal…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima competitie inaintea Campionatului European. Selectionerul Adrian Boingiu a analizat meciul la ProSport LIVE. "Sunt copii buni. E o generatie la fel de…

- CSM Volei Alba Blaj a anuntat al treilea transfer in aceasta saptamana, cel al liberoului turc Melisa Memis, care va avea drept de joc la turneul Final Four al Ligii Campionilor, pe care il va gazdui, in perioada 5-6 mai 2018, la Sala Polivalenta din Bucuresti. In varsta de 20 ani, pe care i-a implinit…

- Antrenorul Constantin Galca, ultima oara la Al Fayha, a marturisit ca Pep Guardiola este tehnicianul pe care il admira cel mai mult. Fostul international a precizat, insa, ca stilul combinativ abordat de spaniol este greu de pus practica fara jucatori foarte valorosi. "Il admir pe Guardiola,…

- Serena Williams (36 de ani) a dezamagit si la al doilea turneu pe care l-a disputat in 2018, pierzand fara drept de apel in turul inaugural de la Miami, scor 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka (20 de ani). Incredibila Naomi Osaka mai face o victima de calibru Serena Williams, clasata in prezent…

- O noua luare de pozitie ferma in disputa pe care Nicolae Dica o are cu Denis Alibec i-a apartinut lui Edward Iordanescu. Antrenorul Astrei, prezent in cadrul emisiunii ProSport Live de miercuri dimineata, a fost provocat de moderator sa comenteze situatia in care unul dintre fotbalistii schimbati…

- Constantin Budescu are o clauza de trei milioane de euro, incomparabil mai mica decat a tinerilor Man, Coman sau Budescu, iar Gigi Becali sustine ca e gata sa se desparta de cel mai bun jucator al sau, daca Florin Lovin, impresarul lui "Budi", gaseste o echipa care sa puna pe masa suma ceruta.…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, nu a digerat foarte bine pedeapsa pe care a primit-o Dan Petrescu pentru eliminarea din timpul partidei cu CSM Poli Iasi si a simtit nevoia, din nou, sa scrie pe pagina de facebook despre nedreptatea care i s-a facut lui, dar si despre faptele pentru care…

- Ionel Danciulescu a devenit numarul doi in clubul Dinamo, dupa ce a fost promovat de Ionut Negoita, astfel ca rolul jucat de fostul atacant va fi unul mult mai important. Danciu a fost numit, miercuri, in functia de director general al clubului Dinamo Bucuresti, functie pe care a mai ocupat-o in…

- Ionel Danciulescu a fost numit, miercuri, in functia de director general al clubului Dinamo Bucuresti, a anuntat site-ul gruparii din Soseaua Stefan cel Mare. El a mai fost director general in perioada 2014-2016, pana la venirea lui Daniel Stanciu in "Stefan cel Mare", in vremea in care functia…

- Managerul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a dezvaluit ca in perioada in care a jucat pentru Juventus Torino a avut parte de mai multe privilegii. Ajuns la Juventus la inceputul anului 2005, dupa despartirea de Chelsea provocata de suspendarea de sapte luni pentru dopaj,…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a aflat sanctiunea primita dupa scandalul de la meciul cu Poli Iasi, 2-1. Tehnicianul a incasat o suspendare de doua etape, executand deja una la derb-yul cu FCSB, 1-1, si o amenda in valoare de 6.100 de lei. Astfel, el va rata si meciul cu CS Universitatea…

- Prin intermediul unui comunciat remis MEDIAFAX, FRR a anuntat ca nu a primit niciun document oficial in care sa fie anuntata de o eventuala suspendare a arbitrului meciului Spania-Belgia, Vlad Iordachescu, dar si motivul pentru care acesta nu va arbitra meciul dintre Pau si Stade Francais. …

- Fostul capitan al echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, ajuns la 40 de ani, va prelua o formatie de juniori a campioanei en titre a Europei si a Spaniei, informeaza Marca. Raul, in prezent consilier al presedintelui gruparii spaniole, Florentino Perez, functie ocupata in trecut si de Zinedine…

- Ultimul episod de indisciplina de la FCSB s-a consumat la partida cu CFR Cluj, din Gruia, atunci cand Denis Alibec a rabufnit la adresa lui Nicolae Dica dupa ce a fost schimbat cu Gnohere, pe finalul partidei. Atacantul i-a cerut socoteala antrenorului, iar Dica a parut stanjenit de situatie inclusiv…

- Nicolae Dica a primit o veste buna inainte de derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Daca in urma cu cateva zile anunta ca Harlem Gnohere e indisponibil si ca nu stie daca se va antrena cu echipa, acum antrenorul vicecampioanei a revenit si a precizat ca „Bizonul” este apt. Probabil ca Gnohere…

- Mihai Pintilii, 33 de ani, unul dintre liderii celor de la FCSB, a avut un mesaj dur pentru oficialii cluburilor din Liga 1. Mijlocasul nu e de acord cu razboiul declaratiilor ivit inaintea derby-urilor, asa cum va fi cel de duminica dintre elevii lui Dica si cei de la CFR. "Budescu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Iubita lui Liviu Dragnea, alaturi de el, la Congresul Extraordinar al PSD. Iubita lui Liviu Dragnea participa la Congresul Extraordinar al PSD. Aceasta a ajuns la Sala Palatului cu puțin timp inainte de inceperea reuniunii, impreuna cu premierul Viiroca Dancila, Gabriela Firea și comisarul european…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica in mega-exclusivitate imagini incendiare cu șeful celui mai mare lanț de hipermarketuri care activeaza la noi in țara și soția acestuia. Cei doi au „comis-o” in celebrul club LOFT din Capitala, consumand mult alcool alaturi de apropiați, iar, dupa ce au…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- O situație demna de scenariul unui film de comedie cu umor negru a avut loc in Barlad. Un barbat a fost declarat mort, in urma cu ani buni, de propria soție care dorea sa se casatoreasca cu altcineva. Omul a lucrat ilegal in Turcia aproape doua decenii, iar acum, ajuns in Romania, dupa ce a fost…

- Ami Teiceanu, fosta iubita a celebrului Liviu Varciu alaturi de care are și o fiica, pe Carmina, il acuza pe acesta de neglijența. Dupa ce Carmina a venit in Capitala pentru a locui cu Liviu și pentru a-și continua studiile, se pare ca fostul moderator TV nu i-a oferit suficienta grija și protecție.

- Dragos Birligea, barbatul care ar fi provocat accidentul de sambata de pe Bulevardul Dacia din Capitala a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile, decizia luata de Tribunalul Bucuresti fiind executorie, dar nedefinitiva. Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza,…

- Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza, un accident pe Bulevardul Dacia, a declarat, luni, la iesirea din spital, ca, inainte de impact, barbatul a crezut ca il fileaza, amenintand-o cu moartea. Dupa accident, femeia a cerut un ordin de protectie. "E barbatul meu, il iubesc,…

- Oana Roman nu se sfiește sa faca declarații personale in social media. Fie ca iși declara iubirea, mulțumirea, furia, frustrarea sau neputința, prezentatoarea emisiunii marca Viva! „Oana punct Roman“ o face intr-un mod unic. Vedeta a acceptat, dealtfel, și provocarea revistei VIVA! de a le scrie celor…

- Oana Roman a publicat o imagine cu soțul și fiica ei, iar alaturi de aceștia, in pat se afla și patrupedul familiei. Unii dintre fanii au criticat decizia vedetei de a lasa cainele sa doarma impreuna cu cei doi, insa alții nu au vazut nicio problema in acest sens. Oana Roman le-a aratat prietenilor…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Fericire mare în cuplul Keo-Misty. Iubita artistului a nascut o fetita în a treia zi de Craciun, dar cei doi parinti au preferat sa țina totul secret, așa cum de altfel a decurs toata sarcina.

- O romanca, mama a cinci copii, a murit in Spania. Diaspora incearca sa dea de familia unei romance care a decedat in urma cu patru zile. Femeia a lasat in urma cinci copii orfani. In cazul in care nu se gasesc rude ale femeii decedate care sa preia copiii, aceștia vor ramane in Spania intr-un orfelinat.…

- Adam Nemec (32 de ani) a intrat in ultimele sase luni de contract, dar FCSB nu mai pare la fel de disperata sa-l transfere pe slovac. Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, a declarat pentru gsp.ro ca are incredere in Denis Alibec si n-a mai tinut legatura cu Nemec, pe care in trecut il dadea ca…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.