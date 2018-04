Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PSD vin iar cu proiecte scandaloase. Acestia au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de lege privind masurile privative de executare a pedepselor privative libertate prin care și persoanele condamnate pentru fapte de corupție, cu pedepse de pâna la 5

- Deputații PSD au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de lege privind masurile privative de executare a pedepselor privative libertate prin care și persoanele condamnate pentru fapte de corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de masuri alternative de executare…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- Guvernul prim-ministrului malaezian Najib Razak a prezentat luni un proiect de lege in parlament vizand condamnarea celor care publica "fake news" cu amenzi uriase si pana la 10 ani de inchisoare, starnind si mai multa ingrijorare cu privire la libertatea mass-media in urma unui scandal de coruptie…

- Guvernul prim-ministrului malaezian Najib Razak a prezentat luni un proiect de lege in parlament vizand condamnarea celor care publica "fake news" cu amenzi uriase si pana la 10 ani de inchisoare, starnind si mai multa ingrijorare cu privire la libertatea mass-media in urma unui scandal de coruptie…

- Fostul viceprimar al Clujului, Anna Horvath, a declarat la ultimul termen la Curtea de Apel Cluj ca nu accepta sa presteze munca în folosul comunitatii, una dintre conditii în cazul unei condamnari cu suspendare sau amânare. Prin urmare, pentru Horvath exista doua variante: ori…

- Cele trei legi ale justitiei, modificate ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale, au ajuns ieri dupa-amiaza la Senat, dupa ce la pranz au fost adoptate de plenul Camerei Deputatilor. Plenul Senatului va da un vot final cel mai probabil luni. Pana maine, cei care doresc pot depune amendamente la…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- Alesii din Comisia de administratie a Camerei Deputatilor au dat, marti raport negativ, pe proiectul legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc, initiativa care a fost depusa in ultima zi a sesiunii parlamentare din 2017, de catre deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef.

- Alesii din Comisia de administratie a Camerei Deputatilor vor discuta, marti dupa-amiaza, proiectul legislativ privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc, initiativa care a fost depusa in ultima zi a sesiunii parlamentare din 2017, de catre deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef.

- Angajatorii care au salariați fara contract risca amenzi intre 20.00 și 200.000 lei, au decis, miercuri, 14 martie, deputații, care au votat proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 referitoare la Codul Muncii, cu mai multe amendamente. Camera Deputatilor este…

- Victor Ponta a lansat o acuzație extrem de grava la B1 TV! Conform fostului premier, George Maior și Florian Coldea știu informații cu caracter penal despre actualul președinte al Camerei Deputaților și pe care le tainuiesc.”Daca vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o sa faca…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Este o initiativa a deputatilor PSD si UDMR. Concret acestia vor ca pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu sa devina obligatorii. Proiectul va fi supus votului in Camera Deputatilor.

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu ar putea deveni obligatorii. Proiectul urmeaza sa fie supus votului in Camera Deputatilor.

- Mai multi parlamentari liberali vor sa scoata radarele ascunse ale politiei la vedere. Proiectul legislativ, adoptat deja in Senat, e menit sa ii oblige pe politisti sa masoare viteza, exclusiv cu masina inscriptionata cu semnele politiei si pozitionata astfel incat sa fie vazuta de soferi. Politistii…

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu…

- ​Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz negativ la comisia de munca din Camera Deputatilor. Proiectul se afla in procedura…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare, noteaza news.ro. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat,…

- Salariații vor avea posibilitatea de a munci de-acasa sau din alt loc, insa numai daca activitatea desfașurata la angajator este indeplinita cu ajutorul tehnologiei. Aceasta activitate va fi cunoscuta drept telemunca, potrivit unui proiect de act normativ care a trecut azi de votul decisiv al Camerei…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Proiectul legislativ care prevedea modificarea art. 2 al legii nr. 75 din 16 iulie 1994, privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei, a fost respins ieri de Senat cu 62 de voturi „impotriva” si doar 26 „pentru”, scrie adevarul.ro. Potrivit…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferente programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare", pentru a contribui astfel la descurajarea unei agresiuni impotriva Romaniei si articularea unui raspuns adecvat…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare" . Proiectul de lege are ca obiect de reglementare realizarea „Capabilitatii de…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a a fost condamnata definitiv, de Inalta Curte, la sapte ani de inchisoare cu executare, informeaza HotNews.ro, citand Digi 24. Ioan Becali a primit 3 ani de inchisoare, iar Borcea, care primise si el o sentinta ...

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Senatul, unda verde pentru sistemele de racheta HIMARS Senatul a adoptat luni proiectul pentru înzestrarea Armatei cu sisteme de lansatoare multiple de racheta, HIMARS. Este vorba de un program în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, care va fi desfasurat în…

- Comisia Juridica dezbate marți, la ora 10.00, un proiect al UDMR pentru condiții mai ușoare privind eliberarea din închisoare. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat , în noiembrie, anul trecut, iar Guvernul a dat punct de vedere negativ.

- Un proiect de lege depus de deputatul Tudor Ciuhodaru prevede ca toate consultatiile, investigatiile si tratamentele necesare unei evolutii normale a sarcinii ar putea fi asigurate gratuit. "Proiectul a trecut de Comisia de Sanatate si va intra in aceasta saptamana in dezbaterea Camerei Deputatilor…

- Senatul a adoptat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege al Guvernului care prevede ca sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor. Aceasta masura urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2019. Actul normativ…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Pe adresa Comisiei de Taiat Hartii 2 (CTH2), cetațenii au trimis numeroase sesizari privind procesul excesiv de birocratic pe care trebuie sa il parcurga atunci cand solicita eliberarea actelor de identitate. O situație des reclamata CTH2 ii privește pe romanii din Diaspora, care sunt obligați sa…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- O propunere legislativa depusa, pe 18 decembrie, la Camera Deputatilor, de catre mai multi parlamentari PSD, prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, scrie Romania TV.Potrivit proiectului publicat pe…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea sa scape de amenda, daca autoritatile ii anunta prea tarziu ca au incalcat legea. Proiectul legislativ a trecut, marți, de plenul Camerei Deputatilor. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase luni de la savarșirea faptei. In cel mult doua luni de…

- Un executor judecatoresc din capitala va comparea pe banca acuzatilor pentru corupere pasiva, savarsita prin estorcare de bunuri. Impreuna cu acesta, in judecata a fost trimis si un evaluator, in actiunile carora procurorii au retinut comiterea infractiunii de luare de mita.

- Senatul a respins luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice. Proiectul de lege, initiat de parlamentari USR, prevede…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni si 20…

- Luni, 29 ianuarie 2018, reunite in sedinta plenara Camera Deputatilor si Senatul vor dezbate si vota investirea noului Guvern PSD-ALDE, al treilea intr-un an de zile, cit a trecut de la scrutinul din 16 decembrie 2016, denumit dupa premier, ca de obicei, Guvernul Viorica Dancila.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind organizarea Monitorului Oficial care vizeaza trecerea acesteia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor

- O crima ce a avut loc in urma cu 1 an, intr-un sat din Alba a ajuns la o prima decizie in justitie. Autorii, doi tineri de 19 si 20 de ani, au primit fiecare pedeapsa de 18 ani de inchisoare. Motivarea hotararii de la Tribunalul Alba scoate in evidenta un scenariu de film horor.

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…