BREAKING NEWS! Parlamentul britanic a respins acordul pentru Brexit

- Premierul britanic Theresa May a facut apel marti seara la deputatii britanici sa ''respecte'' rezultatul referendumului privind Brexit-ul si sa voteze in favoarea acordului de iesire pe care ea l-a incheiat cu Bruxellesul, relateaza AFP si Reuters. "Avem datoria sa respectam o decizie…

- Votul in camera Comunelor cu privire la ratificarea acordului retragerii pe care Theresa May l-a negociat cu Bruxellesul urmeaza sa aiba loc la 15 ianuarie, potrivit unor surse guvernamentale citat de BBC, relateaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- Partidul nord-irlandez care sustine in Parlamentul de la Londra guvernului premierului Theresa May va vota impotriva acordului de divort cu UE convenit de sefa guvernului cu Bruxellesul in votul-cheie de saptamana viitoare, a declarat marti seara unul dintre parlamentarii sai, relateaza Reuters, potrivit…

- Premierul conservator Theresa May a lansat, marti, cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relateaza dpa, citata de Agerpres.

- Premierul britanic Theresa May are nevoie sa obtina pe 11 decembrie in parlamentul de la Londra un vot favorabil pentru acordul privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana, dar critici fata de acest acord vin din toate partile, iar sansele ca legislativul britanic sa valideze acest…