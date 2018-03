Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii, instantele de judecata, parchetele, dar si simplii cetateni vor fi obligati, sub sanctiunea pedepsei cu inchisoarea, sa ofere comisiilor parlamentare de ancheta orice informatie li se solicita, fie ea si clasificata. Proiectul de lege initiat de Eugen Nicolicea si Oana Florea…

- Parlamentarii nu se lasa și vor sa-i cadoriseaca pe aleșii locali cu pensii speciale. Astfel, un grup de parlamentari a depus o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.

- Proiectul de lege stipuleaza ca intre orele 14.00 -16.00, respectiv, noaptea, intre orele 23.00 si 7.00, zgomotul nu trebuie sa depaseasca 35 de decibeli. Daca aveti vecini galagiosi nu trebuie decat sa anuntati politia.

- Mai multi parlamentari liberali vor sa scoata radarele ascunse ale politiei la vedere. Proiectul legislativ, adoptat deja in Senat, e menit sa ii oblige pe politisti sa masoare viteza, exclusiv cu masina inscriptionata cu semnele politiei si pozitionata astfel incat sa fie vazuta de soferi. Politistii…

- Organizatia Salvati Copiii considera discriminatoriu pragul de varsta de doi ani impus in proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice aflat in procedura legislativa la Senat si solicita scoaterea lui, explicand ca prin stabilirea unui prag se restrange protectia copiilor pana in doi ani…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a declarat sambata ca in proiectul Codului administrativ nu este prevazuta nicio descentralizare, iar Uniunea va propune masuri de intarire a functiilor alese, nu a celor numite. Cseke Attila a precizat, pentru AGERPRES, ca, in forma actuala,…

- Mai multi parlamentari romani vor renuntarea la ora de vara. Deputatul PMP (Partidul Mișcarea Populara), Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare,…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru 'a reechilibra' comertul bilateral, au declarat surse UE. 'Vom pune tarife pe bourbon, motociclete Harley Davidson…

- Proiectul de lege 52/2018 a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, ALDE și UDMR și prevede dreptul de ocupare temporara și de trecere pentru utilitați publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate. Se creeaza astfel, sustin USR-istii, premise pentru distrugerea…

- Proiectul legii plafonarii dobanzilor la credite, aprobat saptamana aceasta in Senat, va avea o multitudine de efecte negative, considera specialistii, aratand ca imixtiunea statului intr-o piata libera nu poate fi benefica.

- Deputata ALDE Steluța Cataniciu a vorbit despre acest subiect la interviurile DC News. Politiciana a povestit ca au fost piedici in aflarea adevarului. O mare dezamagire "In primul rand, vreau sa va spun ca am avut o mare dezamagire cu privire la acea comisie de ancheta inca din momentul…

- Orice inculpat are dreptul sa faca denunturi, insa este obligatia procurorilor de a verifica veridicitatea celor denuntate, a afirmat, miercuri, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. "Sunt situatii in care inculpatii vin si fac denunturi, la DNA sau la alte…

- Infiintarea acestei comisii parlamentare speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor care tin de modalitatea de desfasurare a votului din data de 21 iunie 2017, privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, a fost solicitata de grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP. Parlamentarii…

- Deputații au aprobat proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit Agerpres. Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin. Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la rampa cu un nou atac dur, de aceasta data chiar la adresa colegei sale, deputata Oana Florea. Social-democratul sustine ca in legea comisiilor de ancheta, anuntata de Florea recent, s-a "strecurat" un paragraf care i-a starnit revolta. Este vorba, mai exact, de faptul…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Proiectul drumului expres Craiova-Pitești, estimat la circa 1 miliard de euro, a primit o alocare de 1,6 milioane de euro din bugetul pe 2018. Este mult sau puțin? Parlamentarii de Dolj ai puterii și cei ai opoziției au pareri imparțite. ...

- CODUL RUTIER se schimba in 2018: VEZI ce infractiuni se pedepsesc cu inchisoarea, ce risca cei care beau chiar dupa ce au coborat de la volan Un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a…

- Astfel, deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, ca si-a restras semnatura de pe acest proiect, intrucat ceea ce s-a discutat initial nu coincide cu forma proiectului depusa si inregistrata in circuitul legislativ. „Una s-a discutat, alta s-a depus la Parlament. In dimineata…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale, informeaza Mediafax. Proiectul a fost pus in accord…

- Ca sa fiu sincer, nu dau doi bani pe sondajele noastre, facute in tara si comandate de partide, de televiziuni pro-cutare sau anti-cutare mai pe ascuns sau mai pe fata, ca sa dea bine si ademenitor pentru unii sau, dimpotriva, rau si amenintator pentru altii. De aceea, cand apare un altfel…

- Proiectul de lege al UDMR prin care se infiinteaza Liceul Teologic Romano-Catolic in Targu-Mures, cu invatamant primar, gimnazial si liceal, a fost adoptat de Camera Deputatilor, cu 172 voturi "pentru", 62 "contra" si 8 abtineri, dupa ce a primit raport in comisia de invatamant miercuri, intr-o sedinta…

- Plenul Camera Deputatilor va da vot final marti pentru proiectul de lege al UDMR prin care se elimina o incompatibilitate din legislatie, asa incat parlamentarii, ministrii, prefectii si alesii locali sa poata avea calitatea de "comerciant persoana fizica". Sedinta Comisiei Juridice, condusa de deputatul…

- Comisia Iordache a terminat discuțiile pe legea 304 privind organizarea judiciara. Proiectul introduce o sectie de investigare a unor infractiuni din Justitie, care va fi condusa de un procuror sef. Potrivit amendamenteor adoptate in comisie, sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie va…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.