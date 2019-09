Procurorii au anuntat, luni, ca un cetatean olandez a fost pus sub acuzare pentru lipsire de libertate, agresiune sexuala si omor calificat in dosarul fetitei de 11 ani gasita moarta in Dambovita.

"Avand in vedere complexitatea cauzei, respectiv elementele de extraneitate, precum și desfașurarea cercetarilor pe raza mai multor județe, in cursul zilei de astazi, 23 septembrie 2019, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a preluat in vederea efectuarii urmaririi penale dosarul privind uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru, din localitatea Gura Șuții, județul Dambovița.