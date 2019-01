BREAKING NEWS! Nimeni nu mai lucrează în minele Olteniei Discuțiile de la Ministerul Energiei s-au finalizat fara rezultate concrete. Urmeaza negocieri intre sindicate și conducerea societații. Carbunele de pe stoc ar putea asigura producția de energie pe o perioada de maxim o saptamana, in cazul continuarii grevei. Secretarul de stat Doru Vișan a spus la finalul discuțiilor ca a sugerat sindicatelor sa inceapa negocieri cu șefii companiei. Practic, Ministerul Energiei arunca problema in curtea companiei. Vișan a mai spus ca poate fi rezolvata doar una dintre revendicari: acordarea de vouchere de vacanța incepand cu 1 mai. Cea mai importanta solicitare-… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

