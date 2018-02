Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cunoscuți lautari din Romania s-a stins din viața, in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in neființa a artistului de 58 de ani a produs o unda de șoc in lumea muzicii lautarești.

- Un elev a ramas fara un testicul, dupa ce a fost batut intr-un liceu din Constanța. Adolescentul a fost operat de urgența, insa nu s-a putut recupera in urma loviturii puternice pe care a primit-o in zona inghinala. Revoltați, parinții tanarului l-au dat in judecata pe profesorul de serviciu. Cazul…

- Malin Bot a anunțat joi ca i-a fost spata mașina și i s-a furat laptopul și o mapa cu acte din portbagaj. Intr-o interevenție telefonica in cadrul emisiunii ”Buna, Romania!”, jurnalistul a declarat ca este disperat pentru ca in mapa respectiva avea toate actele, iar in laptop se afla toata munca…

- "In cadrul interventiei, care a durat aproximativ patru ore, unei paciente de 54 de ani, din judetul Mures, i-au fost implantate la nivelul principalelor vase cerebrale (artere carotide interne) doua dispozitive de ultima generatie care deviaza fluxul sanguin excluzand anevrismele din circulatie.…

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…

- Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza, un accident pe Bulevardul Dacia, a declarat, luni, la iesirea din spital, ca, inainte de impact, barbatul a crezut ca il fileaza, amenintand-o cu moartea. Dupa accident, femeia a cerut un ordin de protectie. "E barbatul meu, il iubesc,…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Romania este constituita din doua realitati „foarte diferite“, dintre care una ghidata de un sistem „aproape feudal“, in care oamenii voteaza pentru a supravietui, arata un reportaj al agentiei de presa Reuters inspirat din cazul primarului comunei Dragomiresti (jud. Dambovita) Dragos Vladulescu.

- O noua lovitura pentru Gigi Becali! Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro."Avocații FCSB au invocat faptul ca acțiunea CSA Steaua ar fi…

- Oficialul guvernamental si-a inceput ziua de joi la instanta. DNA-ul a cerut redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar in care apare si numele lui Paul Stanescu, iar instanta, in speta Curtea Suprema, urmeaza sa analizeze aceasta solicitare a procurorilor anticoruptie. Prezent in aceasta dimineata…

- Nepotul celebrei Veta Biris pare sa-si fi incheiat definitiv socotelile cu fosta lui sotie. Actorul Silviu Biris a fost obligat sa le plateasca copiilor sai o pensie de intretinere dubla fata de suma pe care o achita pana acum, dar si sa-l plateasca pe avocatul Irinei Cornisteanu, fosta lui nevasta.…

- Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- România a facut progrese extrem de limitate în implementarea recomandarilor de prevenire si combatere a coruptiei în privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata într-un raport publicat joi de Grupul

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Lupta intre oamenii din „structuri” se muta in Alba pe holurile instantelor de judecata. Doua personaje foarte cunoscute in spatiul public, fostul sef al Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Alba Iulia comisarul sef Traian Berbeceanu si fostul sef al SRI Alba Ioan Tarnu, se judeca pentru…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu prezinta un proiect al legii transplantului postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, potrivit caruia decizia privind beneficiarul unui organ prelevat revine sefului echipei medicale care realizeaza transplantul, Voiculescu remarcand ca prin aceasta initiativa…

- Specialistii au finalizat ancheta la doi ani de la tragedie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce s-a descoperit in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului,…

- Cazul este investigat de Carabinierii din Compagnia di Augusta, care doresc sa arunce o lumina clara asupra a ceea ce s-a petrecut cu fetita, informeaza Siracusa News. Fata a recurs la gestul extrem, satula fiind de certurile dintre parinții sai. Totul s-a intamplat in localitatea Mellilli,…

- Radu Mazare mai are de asteptat pana afla daca ajunge pe lista celor mai cautati romani. Curtea suprema va stabili abia peste sapte zile cand discuta inlocuirea controlului judiciar, pe care politistii acuza ca l-a incalcat, cu un mandat international de arestare.

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Cazul celor doua fetițe care au decis la doar 13 ani sa iși ucida colega pentru a-i face pe plac unui personaj fictiv desprins din legendele urbane, a șocat pe toata lumea. Incredibila intamplare a avut loc intr-o dimineata in cadrul unui joc „de-a v-ati ascunselea”. Cele doua fete de 12 ani, Morgan…

- Intr-o perioada politica cu ape tulburi, cu razboaie declarate fara ocolișuri in peisajul justiției din Romania, iata ca PSD se confrunta, pe langa altele, și cu o problema serioasa. Mai exact, pare sa nu gaseasca un candidat propriu la președinție. Și, atunci, in strategia social-democraților a aparut…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Cruzime fara margini de care ar fi dat dovada un politist bihorean. Acesta este acuzat ca a impuscat un caine pe care stapana acestuia il lasase fara lesa. Cazul a ajuns acum pe masa procurorilor, dar si a politistilor de la Biroul Control Intern, potrivit Digi 24.Sambata dupa amiaza, politistii Sectiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca optiunile sale monarhice sunt cunoscute, dar ca un referendum trebuie precedat de o ampla dezbatere in timpul careia cetatenii sa fie convinsi de utilitatea schimbarii formei de guvernamant. ”Organizarea unui referendum…

- Dan Nicorescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. E un om de afaceri care isi etaleaza cu ostentatie bogatia, iar cazul lui uimeste daca tinem cont ca DNA-ul nu l-a pomenit in niciun dosar pana acum. Ori a avut noroc, ori este, probabil, cel mai cinstit milionar din Romania. Recent, a aparut in public…

- Cazul jurnalistei Onelia Pescaru, a carei mașina a fost incendiata in stil mafiot in toiul nopții, a ajuns in fața Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și combaterea corupției din Senatul Romaniei.

- Bianca Dragusanu a tras o sperietura sora cu moartea in urma cu doua saptamani, cand fratele ei, Dragos, a ajuns de urgenta in sala de operatii dupa ce a fost confundat de jandarmi cu un hot si batut cu bestialitate. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat informatii de ultima ora despre starea…

- Deoarece in cazul glo nu exista ardere, asa cum se intampla in cazul tigarilor traditionale, utilizarea glo are potentialul de a fi mai putin riscanta decat fumatul, sustine compania. Principalul avantaj al glo fata de competitorul iQOS, lansat de Philip Morris, sustine BAT, este faptul ca glo are…

- Niște acuzații ciudate, niciodata demonstrate, au rupt in bucați o familie de romani care traia liniștita in orașelul norvegian Naustdal. Pentru ca nu s-ar fi purtat bine cu micuții lor, soții Ruth și Marius Bodnariu au fost crunt pedepsiți: autoritațile locale le-au luat toți cei cinci copilași. Dupa…

- Fostul sef al MAI a aflat, marti, ca Inalta Curte de Casatie si Justitiei a decis condamnarea sa, in prima instanta, la 5 ani de inchisoare. Dupa patru amanari, s-a pronuntat sentinta in procesul in care a fost Cristian David a fost judecat, dupa ce procurorii DNA au trimis in instanta dosarul sau.…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru discutii cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania, au declarat surse guvernamentale. Conform surselor citate, la intalnirea de la Palatul Victoria,…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 1 l au condamnat pe nepotul lui Gabi Lunca, fostul pilot de curse Daniel Onoriu la inchisoare cu suspendare pentru distrugere. Acesta este judecat dupa ce ar fi incendiat masina fostei iubite. Potrivit portalului instantei de judecata, in data de 21 noiembrie…

- Ancheta la maternitatea Cuza Voda din Iași, dupa ce doi nou nascuti au murit în secția de Terapie Intensiva. Decesul bebelusilor a fost cauzat de o bacterie luata, cel mai probabil, din spital.

- CEDO a condamnat Romania la plata unor daune morale de 9.000 de euro, dupa ce a stabilit ca statul roman a incalcat Articolul 3 din Conventie, legat de tortura, in cazul unui detinut care suferea de cancer si nu a fost eliberat conditionat. ...

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza agerpres.ro. In acelasi dosar a fost judecat…

- Instanța de la Tribunalul Ialomița, Secția civila, a anunțat vineri decizia luata intr-un proces care poate avea repercusiuni majore pentru piața aviatica din Romania. Este vorba despre o acțiune intentata pentru anularea unui transfer de drepturi patrimoniale, parte din saga juridica care dureaza de…

- Secretarul de stat Veaceslav Saramet se va deplasa in Italia unde urmeaza sa aiba intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor locale, in cazul tinerei din Romania care a fost sechestrata si maltratata, in vederea realizarii unei vizite la institutiile unde sunt plasati atat mama, cat si cei doi minori.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, vineri, contestația in anulare depusa de avocații omului de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu, care cere anularea pedepsei de 7 ani de inchisoare primita in dosarul ”Ferma Baneasa”. Popoviciu nu a executat nicio zi din pedeapsa, pentru ca la momentul deciziei…

- Puiu Popoviciu a parasit Romania inainte ca Instanta suprema sa dea sentinta in acest dosar, fiind localizat in Marea Britanie, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze. Omul de afaceri a fost retinut la Londra, pe 14 august, insa a fost eliberat in schimbul unei cautiuni de…

- Este vorba intr-adevar despre un fenomen meteo care va lovi Romania curand, insa intrebarea fireasca este daca este o coincidența sau o gluma bine pusa la punct, referitoare la șeful PSD. Ca sa lamurim acest aspect i-am contactat pe meteorologii ANM cu scopul de a afla cine da numele acestor…