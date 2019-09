Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea impreuna cu cei doi copii ai sai au primit interdictie de a intra pe teritoriul Statelor Unite din cauza actelor de coruptie semnificative in care a fost implicat, a anuntat purtatorul de cuvant al secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo, informeaza Radio Europa Libera Romania.

- Statele Unite au impus marti sanctiuni ce afecteaza programul spatial iranian, pe care il acuza ca serveste drept "acoperire" pentru programul de rachete balistice a regimului de la Teheran, transmit AFP si Reuters. "Incercarea iraniana de lansare spatiala din 29 august evidentiaza urgenta amenintarii",…

- Sursa foto: Facebook U.S. Embassy Bucharest Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de Consiliile Americane pentru Educație Internaționala și de Ministerul Educației Naționale și Cercetarii Științifice invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la programul FLEX 2020-2021. Programul de schimb…

- Liceenii romani, cu varste intre 14 si 17 ani, se pot inscrie, pana pe data de 17 octombrie, in programul FLEX, prin care le este asigurat studiul in Statele Unite ale Americii timp de un an. Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, transmis marti AGERPRES, programul de schimb de experienta…

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia intrevederii cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, intentia consolidarii parteneriatului cu Romania, prin intensificarea relatiilor bilaterale militare si comerciale, precum si prin sustinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru romani.…

- O actualizare programata de mult timp la instalatia NATO de aparare antiracheta balistica de tip Aegis Ashore de la Deveselu, in Romania, a fost incheiata cu succes vineri, anunta Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat. Actualizarea - care a vizat intregul sistem de aparare antiracheta balistica…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…