BREAKING NEWS: Liviu Dragnea și-ar putea PIERDE mandatul de deputat! PNL sesizeaza Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea hotararii prin care a fost validat mandatul de deputat al lui Liviu Dragnea, avand in vedere ca acesta era condamnat pentru savarsirea unor infractiuni in cadrul derularii unui proces electoral, motiv de invalidare a mandatului, conform Regulamentului Camerei Deputatilor. Liberalii mai afirma ca lui Dragnea i-a fost interzis prin hotarare judecatoreasca de condamnare ramasa definitiva exercitiul drepturilor electorale pentru o perioada de 4 ani. Ei invoca situatia lui Brandusel Nichitean, al carui mandat de senator a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal a depus marti, 14 mai, la CCR sesizarea privind contestarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea. Mai jos textul documentului: Domnului Valer DORNEANU, Presedintele Curtii Constitutionale Stimate domnule Presedinte, In conformitate cu prevederile art. 146 lit. c) din…

- Partidul Național Liberal a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu validarea mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea. Potrivit liberalilor liderului PSD i-au fost interzis exercitiul drepturilor electorale pentru o perioada de 4 ani. PNL arata in sesizare sa ca Dragnea a fost condamnat pentru…

- Actul de sesizare al PNL vizeza Hotararea Camerei Deputatilor nr. 122 din 21 decembrie 2016 pentru validarea mandatelor deputatilor alesi la data de 11 decembrie 2016, cu referire expresa la prevederea continuta de punctul 4 din paragraf 35 „circumscriptia electorala nr. 35, judetul Teleorman”, din…

- ​​Liberalii contesta la Curtea Constituționala hotarârea Camerei Deputaților de validare a mandatului de deputat al lui Liviu Dragnea. „Camera Deputaților, în cazul reflectat la pct.4 al paragrafului 35 din Hotarârea Camerei Deputaților nr.122 din 21 decembrie 2016, avea…

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, marti, propunerea legislativa initiata de PNL care prevede desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie. Termenul pentru dezbatere si vot final era 26 aprilie si a fost depasit, iar, ca urmare, propunerea legislativa se considera adoptata,…

- Motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la Senat În Senat PNL si USR depun miercuri, 27 martie, o motiune simpla împotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat senatorul liberal Alina Gorghiu. Liberalii îi reproseaza, între…

- Zeci de silvicultori s-au strans marti in fata Camerei Deputatilor, pentru a cere Parlamentului sa respinga proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si alti 6 social-democrati prin care care bisericile primesc terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate.…