- Liderul PSD a fost condamnat definitiv in dosarul angajarilor fictive la trei ani și jumatate de inchisoare. ICCJ a mentinut decizia luata la judecata pe fond a dosarului. In același dosar, Valentina Marica a fost achitata, iar Olguța Șefu a fost condamnata la un an cu suspendare. Constantin Balaban…

- Update: Olguta Sefu, fost director executiv adjunct DGASPC Teleorman a fost achitata pentru abuz in serviciu. Și Marica Valentina a fost achitata pentru abuz in serviciu. Constantin Balaban, decontopire pedeapsa de 3 ani pe care o repune, 3 ani abuz in serviciu, 2 ani pedeapsa complementara. 1 an pedeapsa…

- Olguta Sefu, fost director executiv adjunct DGASPC Teleorman a fost achitata pentru abuz in serviciu și a primit un an cu suspendare pentru fals intelectual.Și Marica Valentina a fost achitata pentru abuz in serviciu, insa a primit un an cu suspendare.

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat, joi, pe Cristian Boureanu la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare si 90 de zile de munca in folosul comunitatii in dosarul de ultraj intocmit dupa ce ar fi lovit ...

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este ac...

- Instanța suprema ar urma sa anunțe, marți, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese.La termenul din ianuarie, procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare in cazul fostului…

- Cristi Borcea face primul pas spre libertate. Comisia de eliberari de la spitalul penitenciar Rahova i-a dat miercuri dupa-amiaza unda verde pentru eliberare. A stat deja inchis aproape 4 ani si jumatate, dar beneficiaza si de recursul compensatoriu si de zile castigate pentru ca a muncit in detentie.…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, in 2017, in statia Dristor 1, si a incercat sa ucida o alta in acelasi mod, a fost condamnata definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la inchisoare pe viata, informeaza...