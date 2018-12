Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Teleorman a respins ca nefondata o solicitare a procurorilor DNA care-l investigheaza pe Liviu Dragnea, de redeschidere a unei anchete in care era implicata societatea Tel Drum. Decizia este definitiva.

- Completul care judeca dosarul angajarilor fictive din Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare a decis miercuri amanarea procesului pentru data de 21 ianuarie, pentru ca aparatorul unuia dintre inculpati nu s-a putut prezenta.

- Dosarul lui Dragnea, amanat pentru 14 ianuarie. La aceeași data vor fi rediscutate toate cauzele care au fost astazi pe rolul completului de 5 judecatori in materie penala. Masura este o premiera pentru ICCJ, dupa decizia Curții de Apel București care a suspendat tragerea la sorți a noilor completuri…

- Tribunalul Bucuresti solicita DNA sa comunice daca SRI a furnizat probe in dosarul "Belina", in care Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, este judecata pentru abuz in serviciu.Decizia instantei a fost luata la cererea avocatilor care o apara pe Sevil Shhaideh in…

- Teleormanleaks. Acesta ar putea fi motivul pentru care Liviu Dragnea și-a ieșit din minți în ultimele zile și nu s-a mai controlat în fața jurnaliștilor, colegilor și adversarilor! Se anunța bomba anului în materie de anchete jurmalistice!

- Ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei, publicata aseara in Monitorul Oficial, blocheaza activitatea DNA. Ordonanta este mai periculoasa decat OUG 13, prevederile sale fiind mai parsive si cu consecinte mai greu de anticipat. DNA risca sa ramana o structura scriptica, nu una functionala.…

- Liviu Dragnea este un beneficiar direct al noii Ordonanțe adoptate luni de Guvernul Dancila. Potrivit unei reglementari din noua OUG, procurorii care nu au minim 10 ani de vechime nu mai pot activa în DNA: prin urmare procurorul care a instrumentat dosarul Tel Drum este

- Liviu Dragnea a contestat la ICCJ, prin avocații sai, sechestrul pe avere dispus de DNA in dosarul Tel Drum, ultima astfel de cerere fiind inaintata anul trecut, insa a fost respinsa. Avocatul liderului PSD spune ca argumentele prezentate miercuri vizeaza un raspuns favorabil de la OLAF.„Intreaga…