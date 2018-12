Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, trimite sageti catre Iohannis, pe tema bugetului serviciilor, dupa ce presedinte a suspendat ultima sedinta CSAT din cauza neintelegerilor pe acest subiect.In sedinta Consiliului National al PSD, Dragnea a vorbit despre rezultatele Programului National de Dezvoltare…

- ”Rezoluția despre Romania intra in frigider, a spus Adrian Nastase, la Antena 3. Dupa protestele vioplente de la Paris, din Bruxelles, rezoluția iși pierde semnificația. Ați vazut imagini șocante din zona ambasadei Statelor Unite la Bruxelles, din zona consulatului Romaniei. La Paris sunt violențe.…

- Presedintele organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a fost aleasa in cadrul forumului de conducere al Partidului Socialiștilor Europeni (PESPresidency), conform deciziilor luate la Congresul PES 2018, desfașurat la Lisabona, potrivit unui comunicat de presa al formațiunii.Citește și: SURSE…

- Liderul PES activists Romania, Victor Negrescu, a comentat, sambata pe Facebook, realegerea lui Sergei Stanishev, la Congresul PES de la Lisabona, in functia de presedinte al Partidului Socialistilor Europeni, precizand ca acesta este "un adevarat prieten al Romaniei si al stangii romanesti".

- Parlamentul britanic trebuie sa fie „foarte atent” sa nu se indeparteze de opinia publica privind Brexitul sau risca „o instabilitate sociala reala”, a avertizat ministrul de Externe britanic, Jeremy Hunt, intr-un interviu acordat The Times, scrie Politico. Hunt, facand apel la parlamentari…

- Primaria comunei Cobadin a atribuit un contract, in urma unei licitatii pe SEAP, pentru executie lucrari de "Reabilitare si amenajare strazi in comuna Cobadin, jud. Constanta", proiect finantat in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, Subprogramul "Modernizarea satului romanesc". Atribuirea…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a pus in transparenta decizionala un proiect privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea Programului National…

- ​ Președintele PNL Valcea, deputatul Cristian Buican, lanseaza in dezbatere publica o propunere legislativa de completare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala in sensul de a introduce in randul lucrarilor finanțabile prin intermediul…