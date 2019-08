Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila nu este in mod oficial presedintele PSD, ci doar interimar, anunța Antena 3 care citeaza o decizie a Tribunalului București. La ultimul congres extraordinar al PSD au fost votate mai multe modificari ale statului PSD, modificari in baza carora Viorica Dancila a fost aleasa sa conduca…

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus in instanța o cerere de intervenție, in calitate de intervenient principal, in contradictoriu cu PSD, prin cabinetul avocatului Flavia Teodosoiu, pentru anularea alegerii Vioricai Dancila și a lui Mihai Fifor la Congresul PSD in funcțiile de președinte, respectiv…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a participat joi seara la emisiunea moderata de Radu Tudor la Antena 3. Fifor a declarat ca PSD nu se dezice de fostul șef al partidului și ca toți iși doresc ca Dragnea ”sa fie puternic” și eliberat cat mai curand. Mihai Fifor este cel care i-a luat locul lui…

- Liderul social-democraților din Gorj, deputatul Mihai Weber, se declara mulțumit de alegerea Vioricai Dancila ca președinte al PSD. Parlamentarul susține ca oricine a putut sa iși depuna candidatura, daca a respectat condițiile de participare, insa balanța a fost inclinata catre premier, fapt care demonstreaza…

- Actuala conducere a PSD încearca, vineri, la ședința CEX al partidului programata la prânz pentru validarea candidaturilor depuse pentru Congresul de sâmbata, sa bareze drumul oamenilor lui Liviu Dragnea catre reîntoarcerea la putere. Surse din conducerea PSD au explicat…

- Surse din PSD, citate de Adevarul, spun ca ministrul Educatiei este decis in proportie de 90 la suta sa intre in competitia interna. De altfel, la Congresul din martie anul trecut, Andronescu a candidat chiar impotriva Vioricai Dancila pentru functia de presedinte executiv al PSD, cu toate ca Viorica…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital, scrie agerpres.ro. …

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viroica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…