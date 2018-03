Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache - fost ministru al Justitiei, a votat marti dimineata ultimele modificari la articolele declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala. Imediat dupa finalizare, rapoartele, scrise in mai putin…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti cele trei legi ale Justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Legea 303/2004 privind…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie.

- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor.Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la legile justiției.

- Parlamentarii din Comisia pentru legile justitiei au dat marti raport de admitere, in ansamblu, pentru legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor, respectiv privind functionarea si organizarea CSM.

- Comisia speciala parlamentara pentru Legile justitiei a dezbatut si votat, luni, modificarile cerute de Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Membrii comisiei au adoptat modificarile aduse acestui act normativ cu 11 voturi „pentru” si 6 „impotriva”.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sâmbata la Congresul PSD, ca legile justitiei si modificarile la codurile penale vor fi adoptate pâna la finalul actualei sesiuni parlamentare.

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD a stabili azi detaliile Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Noua conducere a PSD va numara 16 vicepresedinti: 8 femei si 8 barbati, cate doi pe fiecare regiune. Gabriela Firea a amenintat cu…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- GRECO va discuta un raport vizand legile justitiei din Romania Foto: coe.int/greco. Delegatia Grupului de State împotriva Coruptiei din Consiliul Europei (GRECO) invita înca o data autoritatile de la Bucuresti sa ia în calcul solicitarea opiniei Comisiei de la Venetia cu privire…

- CCR a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind cele trei legi ale Justitiei. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate, respectiv a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, a Legii pentru…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarile USR la legile Justitiei, acestea fiind depuse pe 22 ianuarie si vizand modificarile aduse legilor 303, privind statutul magistratilor, 304, privind organizarea judiciara si 317, privind organizarea CSM, transmite Mediafax.

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost primit, in aceasta dimineata, de liderul PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Potrivit unor surse politice, Klemm si Dragnea discuta despre legile Justitiei, pe care Parlamentul trebuie sa le puna in acord cu decizia CCR. Camera Deputatilor…

- Klaus Iohannis a anunțat, dupa scandalul OUG 13, ca vrea sa faca un referendum pe justiție. A trecut aproape un an și aceasta mutare nu s-a mai intamplat. Totuși, șeful statului a dat și un termen pentru acest referendum. S-ar putea intampla dupa finalizarea legilor justiției. "Trebuie lamurite legile…

- "Trebuie lamurite legile justitiei care trebuie puse in acord cu deciziile CCR. Vor ajunge la mine si daca sunt neclaritati voi face anunturile respective. Apoi putem discuta si de altceva.", a spus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a declanșat in 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului,…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara.

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat ca modificarile aduse legilor justiției sunt in cea mai mare parte „necesare” si ”aparent corecte” și ca a citit „cu creionul in mana” schimbarile aduse legilor 303 (referitor la statutul magistraților), 304 (despre organizarea judiciara) și 317 (in legatura cu…

- O tara intreaga asteapta deciziile Curtii Constitutionale in privinta controversatelor legi ale justitiei. Adoptate recent de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, cu sute de mii de romani in strada și dezbateri aprinse in spatiul public, legile in cauza au primit deja un semnal din partea judecatorilor CCR.…

- Curtea Constitutionala (CCR) a declarat neconstitutionale prevederi din Legea privind organizarea judecatoreasca si a amanat pentru 30 ianuarie dezbaterea celorlalte doua legi ale justitiei, respectiv Statutul magistratilor si organizarea CSM, informeaza HotNews.ro. “Dosarele care vizeaza Statutul magistratilor…

- Obiectiile de neconstitutionalitate formulate de ICCJ si PNL referitoare la modificarile aduse legilor Justitiei, adoptate de Parlament la finalul anului trecut, figureaza pe ordinea de zi a CCR de marti. Astfel, judecatorii CCR sunt asteptati sa se pronunte asupra a sase dosare, in conditiile in…

- Partidul National Liberal a inaintat marti o scrisoare adresata presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, semnata de liderii grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat, in care solicita CCR sesizarea Comisiei de la Venetia inainte de a se pronunta asupra sesisarilor…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Modificarile aduse legilor justitiei, legea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si cea referitoare la reducerea pedepselor executate in penitenciare in conditii improprii au fost cele mai dezbatute acte normative adoptate de Camera Deputatilor in anul 2017.

- Modificarile din justitie provoaca valuri uriase in plan extern. Secretarul general al Consiliului Europei i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl îndeamna sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia.

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Judecatorii de la Înalta Curte de Casatie si Justitiei (ICCJ) discuta la aceasta ora daca este cazul sa arace la CCR si ultimele doua legi - Organizarea judiciara si Functionarea CSM - din pachetul de trei adoptat în ultimele zile de Parlament.

- Kelemen Hunor afirma ca modificarile aduse legilor justitiei nu afecteaza independenta sistemului judiciar: "Eu am recitit aseara cele trei legi modificate si trebuie sa va spun ca nu am gasit niciun articol care sa influenteze independenta justitiei, care sa subordoneze justitia politicului, nici un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul."Inca de saptamana…

- Kelemen Hunor: Legile adoptate nu afecteaza statul de drept si independenta justitiei Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele…

- Legile justitiei | Toate cele trei proiecte au trecut de Parlament. Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, modificata Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat marti cu 12 voturi ”pentru” si 2 voturi ”impotriva” un raport de admitere la legea 317/2004 privind functionarea CSM. Dezbaterile din comisie asupra modificarii legii privind functionarea CSM au durat putin peste o ora. Comisia nu a adus…

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii a fost amanata, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018, urmand ca aceasta sa fie reluata joi dimineata.

- Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati, ...

- Dezbateri in Senat asupra Legii privind organizarea judiciara Senat. Foto: Arhiva. Dezbateri tensionate la aceasta ora în plenul Senatului asupra Legii privind organizarea judiciara. Documentul se afla pe agenda sedintei de astazi, alaturi de Legea referitoare la functionarea Consiliului…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare…