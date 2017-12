Stiri pe aceeasi tema

- Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o in 2017 si va asteptam sa fiti alaturi de noi si in 2018! Citeste si MESAJE DE ANUL NOU 2018. Cele mai frumoase URARI DE ANUL NOU 2018Sa aveti un An Nou fericit, un an exact asa cum vi-l doriti!LA MULTI ANI! Citeste…

- Deputat Viorica Chereches: “Anul 2018 sa va gaseasca alaturi de cei dragi, sa va aduca sanatate, pace si iubire” Deputatul liberal de Maramures, dr. Viorica Chereches le-a transmis maramuresenilor un mesaj de suflet, urari de bine si sanatate pentru Noul An. „Speranta sa va deschida poarta spre un An…

- La cumpana dintre ani, gandurile mele se indreapta catre dumnevoastra, toti cei care ati fost mai mult sau mai putin alaturi de mine si vreau sa va multumesc pentru aprecierile si cuvintele de incurajare pe care mi le-ati transmis de-a lungul anului 2017, caci acestea mi-au dat incredere si forta sa…

- Echipa Mara International va ureaza Craciun fericit si un An Nou mai bun, plin de calatorii! Multumim turistilor si colaboratorilor pentru increderea acordata! Agentia Mara International Tour Baia Mare The post Echipa Mara International va ureaza Craciun fericit si un An Nou mai bun, plin de calatorii!…

- MESAJ DE CRACIUN. "De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi care aduc implinire si liniste in vietile noastre", a transmis presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a ales…

- Mesajul adinistrației aiudene cu prilehul sarbatorilor de iarna și a Anului Nou! Post-ul Administrația din Aiud le ureaza tuturor locuitorilor municipiului sarbatori fericite și un An Nou plin de realizari apare prima data in ProAlba .

- Sarbatorea Sfanta a Craciunului sa va gaseasca in mijlocul celor dragi, sa va aduca liniste si fericire in suflet si in casa iar Noul An sa poarte cu sine ganduri curate si prosperitate. Craciun Fericit si un An Nou imbelsugat! Institutia Prefectului Judetul Satu Mare Prefect Subprefect Darius Filip…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, va ureaza un Craciun fericit și un An Nou mai bun, in numele intregii echipe a instituției! Intregul sau mesaj a fost cuprins intr-un video, postat pe rețeaua de socializare: „Magi, putem fi fiecare dintre noi, in fiecare zi. In cautarea a tot ce avem mai…

- Secretarul general Thorbjorn Jagland a declarat ca "opinia Comisiei de la Venetia ar aduce clarificari in privinta compatibilitatii legilor adoptate cu standardele fundamentale ale statului de drept", potrivit unui comunicat postat pe site-ul Consiliului. "Aceasta opinie ar fi complementara…

- Primaria vrea sa le achite chiria in oraș locuitorilor de la Pata Rat Locuitorii din Pata Rat ar putea sa iși ia in chirie apartamente in Cluj, cu bani de la Primarie. Primarul Emil Boc a dezvaluit marți, într-o ședința de Consiliu Local, ca a dorit sa dedice un milion de euro, de la bugetul…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos imi ofera bucuria de a le transmite aistenților medicali argeșeni, partenerilor, colaboratorilor noștri și tuturor argeșenilor, sanatate, o viața plina de bucurii, speranța, credința, impliniri și satisfacții alaturi de cei dragi, cu pace și liniște in suflet!…

- Cel puțin zece oameni au nevoie de îngrijire medicala în urma unui accident rutier între un autoturism și un autocar în care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc în zona localitații bacauane

- ♦ Romania si-a redus in 2016 gradul de inegalitate a veniturilor din munca obtinute de salariatii cel mai bine platiti raportate la cele ale salariatilor cu cele mai mici venituri, insa decalajul fata de alte state este inca mare. Coeficientul de inegalitate din Romania, calculat ca…

- SmartRoadSense, o noua aplicație pentru șoferi Aplicația, la care au lucrat, timp de patru ani, zece cercetatori de la Universitatea de Studii din Urbino, Italia, se deosebește de celelalte aplicații de trafic existente (cea mai cunoscuta fiind Waze) in prezent printr-un detaliu care face diferența…

- Obiectivul integrarii europene va fi consfințit in Constituție. Magistrații Inaltei Curți au avizat pozitiv proiectul de lege privind modificarea Legii Supreme prin introducerea unei referințe care spune clar ca orientarea strategica a Republicii Moldova este integrarea europeana.

- PSD a obtinut, in 11 decembrie 2016, deci fix in urma cu un an, cea mai clara victorie la alegerile parlamentare in ultimii 24 de ani. „Adevarul“ va arata, cu bune si cu rele, masurile luate de social-democrati intr-un an de guvernare. In economie, PSD a convertit mult-clamata „revolutie fiscala“ in…

- Romania s-a impus in fața Spaniei, scor 19-17, și s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Martin Ambros a facut analiza meciului, recunoaște ca atacanul nu a funcționat excelent, dar apararea a caștigat meciul. "Sunt foarte fericit pentru aceasta…

- Keo si iubita lui, Alexandra Pavel, traiesc o mare bucurie. Blonda va deveni mamica pentru prima data luna viitoare. Misty a reusit sa tina ascunsa sarcina pana acum, iar nimeni nu se gandea ca artista le va face o asemenea surpriza.

- Ambasada SUA din Rusia a anuntat luni ca va relua unele servicii de viza in consulatele americane unde fusesera anterior suspendate din cauza expulzarii unor diplomati, situatie care i-a creat un deficit de personal, relateaza Reuters.

- Secretoasa cu viața personala, Simona Halep este grijulie și cand vine vorba despre afaceri. In timp ce alții ar da oricat pentru a le fi popularizate business-urile, liderul WTA refuza sa vorbeasca despre investițiile pe care le-a facut de cand caștiga milioane de euro. Intrebarea ce fel de șef este…

- "Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam de la un principiu constitutional fundamental, acelasi in SUA si in Romania, potrivit caruia dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei…

- Actrița Cristina Stamate era internata de cateva zile in investigații la Spitalul Floreasca. Ea a fost transportata la spital de un echipaj SMURD."Este venita la noi, pentru ca i s-a facut rau. Este in investigații. Are o patologie preexistenta importanta și, dupa ce o investigam,…

- Deja calificata in primavara europeana, FCSB va incerca sa obtina un rezultat pozitiv pe terenul celor de la Viktoria Plzen pentru a incheia pe primul loc in Grupa G din Europa League. Va fi a patra intalnire dintre cele doua formatii in acest an, echipa lui Nicolae Dica fiind neinvinsa in fata vicecampioanei…

- Luna trecuta, Dorina Milea, directorul SC Servicii Publice SRL, a implinit un an in funcție. Cu o regretabila intarziere pentru care ii cerem public scuze, facem bilanțul acestui an de realizari in slujba slobozenilor! Nu aduce anul ce aduce FB-ul Numita in funcție dupa ce facuse ani de zile anticamera…

- Astfel, potrivit zf.ro, contributiile sociale vor ramâne CAS, CASS si contributia asiguratorie pentru munca, celelalte urmând sa fie abrogate. Concomitent, se va mari si nivelul venitului brut pentru care se acorda deducere personala de la 3000 lei la 3600 lei. Acest lucru ar însemna…

- Potrivit arenaconstruct.ro, Templul Masonic din Capitala va avea un sediu nou si ultramodern compus din patru etaje si cu o parcare subterana imensa. Marea Loja Nationala din Romania a primit si autorizatia de constructie.

- Medicii de familie si pacienti din toate judetele tarii vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, fata de situatia actuala a sistemul de sanatate, in special fata de problema birocratizarii, dar si fata de lipsa posibilitatii de a elibera anumite retete, astfel incat bolnavii sa nu mai fie nevoiti…

- Banca Naționala a cotat azi un euro 4,6279 în raport cu leul. Moneda naționala nu a mai avut o cotație atât de slaba din 3 august 2012 - 4,6481 lei/euro, nivel care a și ramas pâna acum maxim istoric.

- Compania gremana Kaufland va deschide în Republica Moldova 15 magazine, dintre care trei la Chișinau și unul la Comrat. Declarații în acest sens a facut administratorul Kaufland din Republica Moldova, Gabriel Vinte, în cadrul forumului InvestGagauzia informeaza…

- Un cunoscut salon de infrumusețare din centrul orașului Targu Jiu are vacante trei posturi, unul de cosmeticiana, coafeza și manichiurista. „Dorim sa ne marim echipa! Vino si tu ! Daca esti o persoana dinamica si doresti sa faci parte dintr-o echipa tanara si plina de energie, atunci Fabrica de Frumusete…

- Sandu Iacob a debutat cu dreptul, sambata, in functia de antrenor principal al echipei masculine de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, care a invins la scor, cu 33 22 14 12 , pe teren propriu, CSM Fagaras, in etapa a 9 a a Ligii Nationale. In prima repriza, pe care au incheiat o cu avantaj de doua goluri,…

- Sedinta convocata de Liviu Dragnea vine in contextul in care luni trebuie sa aiba loc o sedinta extraordinara de Guvern, in care sa fie adoptate doua Ordonante de Urgenta extrem de importante, care vizeaza modificari la masurile fiscale, precum transferul de contributii de la angajator la angajat.…

- In minutul 62 al partidei dintre Dinamo și Viitorul 0-4, un grup de aproximativ 50 de suporteri ai "cainilor", din Peluza Catalin Hildan și de la Peluza Sud, au forțat gardul și au patruns la tribuna 1, nemulțumiți fiind de jocul echipei lui Miriuța. Fanii au forțat o poarta, lovind-o puternic cu picioarele…

- Accident foarte grav la Suceava. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, Alin Galeata, accidentul s-a produs in jurul orei 3.00, pe DN 17, unde un autoturism si un camion s-au ciocnit, in autoturism fiind implicat si un al treilea autoturism. La…

- Coalitia de Guvernare o tine din controversa în controversa. O declaratie a lui Daniel Chitoiu, fost ministru de Finante si membru ALDE, a bagat bugetarii în panica. Chitoiu a declarat ca sunt prea multi bugetari si ca, în anumite institutii, din 100 de angajati muncesc maximum…

- Premierul Mihai Tudose anunța creșteri de pensii și salarii pentru anul viitor, dand asigurari ca „programul de guvernare va fi respectat litera cu litera și cifra cu cifra”. „Salarii — in mod cert, pensiile — in mod cert. De la anul, punctul de pensie crește de la 1.000 de lei la 1.100 de lei. (…)…

- Binomul SRI-DNA a avut un sef! Informatia momentului a fost lansata duminica seara, in direct la Antena 3, in cadrul emisiunii „Subiectiv”, moderate de Razvan Dumitrescu si la care au participat jurnalistii Mirel Curea (prim redactor-sef adjunct la Evenimentul zilei), Cornel Nistorescu si Bogdan Chirieac,…

- Președintele reales al Consiliului Național Secuiesc, Izsak Balazs, a declarat sambata, in cadrul Congresului CNS de la Targu Mureș, ca organizația are un statut de autonomie a ținutului secuiesc și ca dorește sa obțina autonomia pe cale constituționala, nu prin compromisuri politice."In programul…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata la Iasi ca functionarii trebuie sa aiba salarii mari, dar ca trebuie rasplatiti doar cei care fac performanta, nu "fata lui Daea sau cohortele de beizadele, nepoate si amante din institutii".Ludovic Orban a participat sambata la Forumul Administratiei…

- Lanțul de magazine de bricolaj Dedeman face destul de des angajari în mai multe orașe din țara, pentru ca rețeaua este în continua extindere. Potrivit site-ului undelucram.ro, o comunitate online unde foști și acutali angajați împartașesc informații despre diferite…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat miercuri seara ca, de anul viitor, angajatorii vor plati 2% la bugetul statului, o taxa raportata la fondul de salarii, „sa aiba si el o responsabilitate fata de bugetul de stat”. El a justificat aceasta masura prin faptul ca exista o directiva UE obligatorie…

- Ședința extraordinar de scurta de la Consiliul Județean Neamț, in care la foc automat s-a aprobat totul, de la bani pentru un festival de lauta la Targu Neamț, la modificarea unor documente privind un proiect la Complexul Muzeal, a avut un moment, la diverse, care a atras atenția asupra unei probleme…

- Cum stau politicienii la popularitate dupa ce pe scena politica, in ultima perioada, apele au fost mai tulburi ca niciodata? Cum arata zarurile puterii pentru Dragnea, Tudose si Iohannis, dar si care este omul momentului in politica? Sondajul IMAS arata ca Mihai Tudose este mai popular decat Liviu Dragnea.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca s-a gândit la demisie și ca relația cu Liviu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”. Întrebat daca a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu, a declarat ieri ca pentru aplicarea noii legi a salarizarii, finantarea de baza la universitatile din Romania, in 2018,...

- "Am vazut ca se fac tot felul de speculatii zilele acestea. (...) Nu, nu avem probleme cu plata drepturilor salariale pentru Armata Romana. Suntem in grafic, toata lumea o sa isi primeasca la timp drepturile salariale. (...) Suntem in grafic cu toate aceste drepturi, repet nu e niciun fel de motiv…

- Afise de protest pe salvarile din toata tara. Discutii la Guvern Serviciile de Ambulanta din toata tara au declansat o actiune de protest la nivel national, pe masini fiind puse afise prin care se anunta protestul iar angajatii purtand panglici la piept. La Guvern au loc discutii intre sindicalisti…

- ”Trebuie sa recunosc ca anul trecut cand am spus ca nu voi candida - pentru ca am promis la inceputul mandatului de premier independent sa nu o fac - nu am crezut ca, dupa alegeri democratice, voi trai din nou momentul in care cei care au castigat se vor comporta ca vataful pe mosie. Vor biciui in…