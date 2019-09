BREAKING NEWS: Klaus Iohannis: Îi cer domnului Bănilă de la DIICOT demisia "Au trecut deja 2 luni de la tragedia de la Caracal. Am convocat CSAT. Am cerut in mod repetat actiuni clare. Am tras repetate semnale de alarme catre cei care conduc institutiile statului ca au obligatia de a-si exercita misiunea de a proteja cetatenii nostri. Este extrem de grav ce se intampla in cazul Caracal. Posibilii infractori sunt tratati lejer, iar victimele sunt tratate cu brutalitate. Este esecul guvernarii PSD, careva plati politic. Vor plati la vot. Guvernarea care a protejat penalii si infractorii. Ma refer si la conducerea DIICOT. Trebuia sa aduca un plus de profesionalism.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

