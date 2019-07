Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat marți, la Palatul Cotroceni, dupa ședința CSAT pe tema crimelor din Caracal, care au fost 'erorile inacceptabile' ale instituțiilor statului:`Am cerut institutiilor responsabile sa prezinte in CSAT o ancheta. Datele reflecta o serie de deficiente grave…

- Parchetul General a facut public, marți, rezultatul controlului efectuat de catre Serviciul de Indrumare și Control (SIC) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal și DIICOT Craiova, privind intervenția procurorilor și a polițiștilor…

- Informație-bomba, în exclusivitate, pentru Realitatea TV. Potrivit surselor citate, statul român face demersuri în Italia, pentru a obține informații despre activitatea infracționala a lui Gheorghe Dinca în Peninsula.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii CSAT se va reuni, marti, in sedinta, discutiile urmand sa vizeze si cazul de la Caracal.Presedintele Klaus Iohannis a precizat la finalul saptamanii trecute ca in cadrul sedintei CSAT se va discuta despre cazul de la Caracal, potrivit AGERPRES.Nu ma voi pronunta pe…

- Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, anchetatorii identificand ramașițe umane arse langa apa. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie.Sursele…

- Presedintele Klaus Iohannis va cere, in prima sedinta CSAT de marti, o ancheta completa cu privire la modul in care au actionat institutiile responsabile in cazul tragediei de la Caracal. Seful statului spune ca daca s-au luat masuri gresite sau cu intarziere, vinovatii vor trebui aspru sanctionati.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, o ancheta completa privind modul in care s-a actionat in cazul adolescentei ucise la Caracal, precizand ca, in situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite sau…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat "profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal" și "revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a pierdut viața in