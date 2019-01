Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, ca va refuza iar propunerile de miniștri la Dezvoltare și Transporturilor. "Aceste doua propuneri vor fi refuzate in cursul acestei saptamani. Vor fi analizate documentele și vor fi reexpediate la Guvern. Nu am primit niciun fel de alte propuneri și discuțiile pe care le-am purtat nu au vizat alte propuneri. Rezolvarea e foarte simpla. Partea guvernamentala sa citeasca cu atenție legislația invocata de mine și PSD nu are decat sa vina cu niște propuneri care sa ma convinga ca ministerele vor fi conduse bine", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.