Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, la ora 18,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului a anuntat inca de marti aceasta declaratie publica referitoare la actuala criza guvernamentala, remaniere si calea de iesire din criza. "Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca miercuri va face o declaratie publica cu privire la actuala criza guvernamentala, remaniere si calea de iesire din criza. Precizarea a fost facuta de seful statului la Palatul Cotroceni, la intalnirea cu ambasadorii romani. "Nu putem sa facem abstractie de politica…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, 27 august, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii șefilor de misiuni și a consulilor generali cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Romane. Iohannis le-a cerut diplomatilor sa transmita partenerilor externi un mesaj cu privire la criza…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la intalnirea anuala cu diplomatii romani, ca maine va face o declaratie despre criza politica interna si a dat asigurari ca Romania este o democratie consolidata, iar orice se va intampla in continuare va fi in limitele constitutionale.„Nu putem sa facem…

- Premierul Viorica Dancila susține ca cifrele publicate de INS și Eurostat arata o creștere economica de 4,8% pentru Romania și susține ca este rezultatul programului de guvernare al PSD.”Vin in continuare vești bune din domeniul economic. Cifrele publicate de INS și Eurostat arata ca Romania…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, la Palatul Cotroceni, pe procurorul general al SUA, William Barr, context in care oficialul american a subliniat importanta ca Romania sa ramana un aliat predictibil, stabil si responsabil, care respecta si promoveaza valorile democratice si statul de drept.…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe Procurorul General al SUA, domnul William Barr, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, in contextul participarii la reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizata de…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat miercuri un nou atac la guvernarea PSD-ALDE și a solicitat sa se ia rapid masuri de consolidare a finanțelor publice și a corectarii veniturilor bugetare.„De exemplu, deficitul comercial și cel de cont curent plaseaza Romania pe contrasensul evoluțiilor…