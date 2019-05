BREAKING NEWS: Klaus Iohannis a amânat ceremonia de la Cotroceni dedicată omagierii victimelor comunismului "In ultimele zile, in spațiul public au aparut speculații cu privire la oportunitatea organizarii, pe 20 mai a.c., la Palatul Cotroceni, a ceremoniei solemne in cadrul careia, la 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989, anul 2019 urma sa fie declarat „Anul omagierii victimelor comunismului”. Pentru a elimina orice fel de suspiciune cu privire la asocierea Revoluției Romane cu perioada electorala in care ne aflam in prezent și din profund respect pentru toți cei care au luptat pentru democrație și libertate in anii tiraniei comuniste, Președintele Klaus Iohannis a decis sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

