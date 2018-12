Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma cu 29 de ani, romanii aparau cu propria viața libertatea și democrația. Idealurile Revoluției din Decembrie 1989 stau la baza Constituției noastre, care este garanția suprema ca sacrificiul pentru drepturi și libertați fundamentale nu a fost in zadar. Astazi, memoria acestor martiri este…

- "Liviu Dragnea a cerut astazi Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca acest lucru se va intampla, il avertizez pe Liviu Dragnea ca PSD va arunca Romania catre o adevarata revolutie", precizeaza liderul USR, duminica, intr-un comunicat de presa.…

- Ordonanta de urgenta privind gratierea si amnistia a fost deja redactata de juristii PSD, urmand sa fie initiata de Ministerul Justitiei si adoptata de Guvern, ori in ultima sedinta din 2018, ori la inceputul lunii ianuarie, cand Romania va prelua presedintia UE, sustin surse din PSD pentru Adevarul.…

- „Am promis poporului roman ca vom face dreptate pana la capat viazavi de toate abuzurile care au existat. (...) Vom modifica codurile penale, vom face și legea raspunderii magistaraților. Intr-un final ne vom asuma și amnistia și grațierea. Suntem foarte aproape de final. Este o tema foarte serioasa…

- La scurt timp dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, Legea offshore, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca e multumit de forma actului normativ, dar si de faptul ca nu s-a renuntat la contributia sa. Intrebat de presa ce crede despre Legea offshore, Liviu Dragnea a raspuns:…

- "In decembrie 2016, premierul Italiei, Matteo Renzi, si-a dat demisia, ca urmare a esecului la referendumul privind reforma constitutionala. Desi prezenta la urne a fost una semnificativa (65%), italienii au respins modificarile constitutionale propuse de guvernul de stanga condus de Renzi. Respectand…

- Liviu Dragnea a afirmat ca protestatarii de la mitingul din 10 august au fost antrenati în tabere din munti. ”În acea noapte, 10:30 - 11:00, nu mai tin minte exact, Iohannis a pus o postare pe Facebook. El a dat semnalul. A vrut sa dea doua semnale.…

- Așa cum am mai scris, ziua de joi, 13 septembrie 2018, ramine in Istoria Romaniei, drept ziua in care intreaga noastra presa a scris pe larg despre un document pe care – așa cum s-a vazut mai tirziu- nici un jurnalist nu-l vazuse: o scrisoarea deschisa prin care mai mulți lideri județeni (numarul difera…