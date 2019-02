BREAKING NEWS! Iohannis, declarație gravă: Ceasul ticăie "Am discutat anul trecut foarte mult despre Brexit. Noua, UE 27, ne pare rau ca aceasta decizie a fost luata prin referendum. Respectam aceasta decizie, dar asta nu inseamna ca sarbatorim. Este o problema uriasa. (...) Acordul este unul bun. Eu il consider un acord foarte bun. Acum asteptam aprobarea din partea Marii Britanii. Lucrurile au devenit mai complicate decat ne asteptam. (...) Nimeni nu are un raspuns acum cum se va produce iesirea Marii Britanii din UE, dar toti am prefera o retragere ordonata, o aprobare a Acordului, care este cel mai bun acord posibil. In negocierile politice si economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis declarat, sambata, la cea de-a 55-a conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca raspunsul sau la provocarile de securitate si aparare de la nivel international este coeziune, in cel mai larg sens al ei.

- Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, șeful statului s-a pronunțat pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din toate structurile UE. El a mai spus ca se aștapta o aprobare a Acordului, care este cel mai bun acord posibil.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca 29 martie este data limita in ceea ce priveste Brexit, subliniind ca Romania este in mod clar in favoarea unei retrageri ordonate si in favoarea aprobarii Acordului negociat. Citește și: Sondaj CURS - PSD continua scaderea. ALDE și Pro Romania…

- "Am discutat anul trecut foarte mult despre Brexit. Noua, UE 27, ne pare rau ca aceasta decizie a fost luata prin referendum. Respectam aceasta decizie, dar asta nu inseamna ca sarbatorim. Este o problema uriasa. (...) Acordul este unul bun. Eu il consider un acord foarte bun. Acum asteptam aprobarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca 29 martie este data limita in ceea ce priveste Brexit, subliniind ca Romania este in mod clar in favoarea unei retrageri ordonate si in favoarea aprobarii Acordului negociat. "Am discutat anul…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, se declara in favoarea unei cooperari militare apropiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, conform unor afirmatii facute miercuri, inaintea Conferintei de Securitate de la Munchen ce va avea loc la sfarsitul saptamanii. "Acest lucru este in…

- Membrii Camerei Comunelor pregatesc o motiune prin care sa amane procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar premierul Scotiei si alti lideri politici cer un nou referendum. Pana atunci, premierul Theresa May trebuie sa faca fata astazi unei motiuni de cenzura depuse de opozitie.

- "Se pare ca exista mai multi britanici care ar fi preferat sa ramana decat sa iasa" din Uniunea Europeana, a spus Lagarde la o conferinta la Washington, relateaza AFP."Cred ca exista regrete in multe parti din Europa. Cred ca exista mai multe regrete in Marea Britanie decat in urma cu sase luni",…