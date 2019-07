BREAKING NEWS: Încep măsurile de austeritate! Eugen Teodorovici a venit cu ideea ca primii care ar trebui sa contribuie la acoperirea deficitului bugetar sa fie pensionarii care lucreaza la stat. Ministrul de Finante a venit cu ideea ca acestia sa nu mai poata cumula pensia primita de la stat cu salariul pe care inca il incaseaza pentru ca nu s-au retras din activitate. „Daca te-ai pensionat din sistemul de stat, mai lucrezi la stat? Eu spun ca nu. Mergi in privat! Stim foarte bine ce se intampla de ani de zile in acest sens. Sunt masuri de bun-simt pe care le vom discuta, astfel incat pana la rectificare sa fie prezentate si, sper, multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Desi s-a retars ieri din cursa pentru functia de presdinte executiv al partidului, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit peste noapte si va candida pana la urma. Favorit pentru functia de presedinte executiv e vicepremierul Daniel Suciu, cel care a avut ieri o disputa aprinsa in CEX…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care si-a retras candidatura de la functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca a incercat sa ridice, prin candidatura sa, nivelul competitiei si ca s-a retras dupa ce propunerea lui ca acela care pierde sa se retraga si din functia detinuta…

- Masurile de acordare a unor facilitati fiscale se vor aplica in functie de valoarea obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, astfel: masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei, bazate pe un plan…

- Eugen Teodorovici a confirmat, intr o postare pe Facebook, ca se va inscrie in cursa interna a PSD pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale care vor avea loc in aceasta toamna, potrivit Digi 24."Da, mi am exprimat deschiderea pentru a participa la competitia interna in PSD…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a vorbit sambata, la Romania Tv, despre intrarea lui Eugen Teodorovici in lupta din interiorul PSD pentru desemnarea candidatului care va reprezenta partidul la alegerile prezidențiale, lasand sa se ințeleaga ca acesta nu are șanse de reușita.„Ministrul de…

- „Unele propuneri, idei s-au facut mai repede, altele mai tarziu. Dar niciodata nu renunț la ele. Pana nu sunt contraargumente. Acciza la combustibil este o discuție in continuare. Voi discuta cu premierul pentru forma cea mai buna", a spus ministrul Eugen Teodorovici la Antena 3. In urma cu…

- Mihaela Triculescu, presedintele ANAF, a fost demisa de Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, informeaza ROMANIA TV. Conform surselor citate, Mirela Calugareanu va fi noul sef de la Fisc. Triculescu a fost promovata de Darius Valcov. Mirela Calugareanu a mai fost presedinte al ANAF in timpul mandatului…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, va anunța luni demiterea șefei ANAF, Mihaela Triculescu. Demiterea acesteia, considerata o apropiata a lui Darius Valcov, apare la cateva ore dupa ce insuși Valcov...