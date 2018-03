Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General Gabriela Firea spune ca au inceput deja pregatirile tehnice pentru introducerea tramvaielor suspendate in Capitala. Potrivit edilului, este vorba despre 80 de tramvaie care vor circula pe ruta București-Magurele. Firea a mai precizat și ca are in vedere și alte proiecte pentru a imbunatați…

- Un incendiu violent a izbucnit in Capitala, in interiorul unei hale din strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni. Potrivit ISU , 7 autospeciale de stingere au fost trimise la fata locului.

- Momente dramatice intr-o unitate medicala din sectorul 4 al Bucurestilor. Un doctor in varsta de doar 38 de ani a pierit, in cursul noptii de luni spre marti. S-a intamplat la Spitalul “Sf. Ioan”, unde, conform Antena3, victima era de garda. In zadar au incercat colegii sa il ajute sa isi revina, nu…

- Un incendiu violent a izbucnit luni la grajdul de animale din Vadeni. 100 de vitei au murit, iar acoperisul si tocaria au fost distruse. „Au ars acoperisul grajdului construit din grinzi de lemn acoperit cu placi din azbociment, izolat cu stuf si vata minerala, pe o suprafata de circa 1.000…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, la o ferma din localitatea braileana Vadeni. Grajdurile au fost mistuite de flacari, iar o suta de viței au ars de vii, deși pompierii au luptat cu focul incercand sa limiteze pagubele și sa mai salveze din animale. Incendiul a fost semnalat luni dupa-amiaza,…

- Flacari imense s-au ridicat, noaptea trecuta, deasupra unei vulcanizari de pe strada Grigore Ventura in zona fabricii de bere. O vulcanizare si depozit de cauciucuri a luat foc, iar incendiu alimentat de cauciucuri si alte materiale inflamabile a speriat oamenii care au sunat la 112. Pompierii au intervenit…

- Un incendiu puternic s-a produs intr-o parcare subterana din capitala Ucrainei. Potrivit informatiilor preliminare, cinci masini au fost mistuite de flacari. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de salvatori si pompieri.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea sunt in vigoare atentionari cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu…

- 468 de persoane fara adapostau fost cazate in adapostul din Theodor Pallady, 16 persoane in adapostul din Berceni si 45 de persoane in Centrul de Tranzit din Soseaua Viilor. Dintre cele 468 de persoane cazate la Pallady, 22 au fost aduse cu ambulanta de la spitale, iar alte 28 au fost identificate…

- Un șofer a fost, fara voia lui, implicat intr-un spectaculos accident rutier in urma caruia a plonjat in Raul Dambovița cu tot cu autoturismul pe care in conducea. Din fericire, omul a scapat teafar, insa, pentru mai multa siguranța, a fost preluat de un echipaj medical al unei ambulanțe chemata de…

- Unul din acționarii Kronospan va transforma fosta fabrica de textile Iason din Brașov in ansamblu rezidențial. Compania PKC Real Estate, care a achiziționat in urma cu doi ani majoritatea activelor fostei companii Iason SA, specializata in producția textila, a obținut un certificate de urbanism…

- Un nou cutremur a creat panica in Mexic, luni dimineața, multi locuitori iesind pe strazi. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Caracal si Garzii Stoenesti au intervenit, sambata, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, in municipiul Caracal, pe strada Antonius Caracalla, la un incendiu puternic…

- Primul incendiu a avut loc in cartierul Bucurestii Noi. In locuinta se aflau 5 persoane, iar potrivit anchetatorilor incendiul a fost provocat de un membru al familiei cunoscut cu probleme psihice. Barbatul a murit carbonizat. La mansarda locuintei se aflau fratele victimei si sotia sa care au sarit…

- O explozie puternica s-a produs joi dimineața, in jurul orei 6.00, intr-un bloc din Capitala. In urma acesteia, cel puțin 16 autoturisme au fost avariate. Explozia, urmata de incendiu s-a produs la un spatiu de alimentație publica aflat la parterul unui bloc din Bd. Șincai. Suprafața afectata este de…

- Pompierii de la ISU București-Ilfov au reușit sa opreasca o femeie de la sinucidere. Femeia statea pe marginea balconului apartamentului sau de la etajul 5 de unde amenința ca se va arunca. O echipa a...

- Pompierii au avut un Valentine's Day cu emotii! O femeie de 37 de ani a amenintat ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia. Speriati, vecinii si trecatorii au sunat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului s-a deplasat pompierii Detasamentului Special de Salvatori si ai Detasamentului…

- Pompierii sigheteni au fost solicitați sa intervina astazi, 14.02., in municipiul Sighetu Marmației, unde tavanul din incaperea unui camin de batrani s-a surpat. In urma surparii tavanului au rezultat doua victime, 76 și 73 de ani, care au fost preluate și transportate la spital de catre echipajele…

- Pompierii au actionat luni seara pentru stingerea unui incendiu produs de un scurtcircuit la un generator electric la Spitalul Universitar din Capitala, au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti Ilfov citati de Agerpres.ro. La fata locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere, o autoscara, o…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Un puternic incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la Lazu.Potrivit primelor informatii, din cauze, inca necunoscute, mai multe cauciucuri au luat foc, intre Cumpana Agigea si Lazu.Pompierii intervin pentru localizare si lichidare. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- Un muncitor care lucra la repararea unui cablu electric subteran a fost prins, joi dimineata, sub o placa de beton, in zona Pietei Rahova din Capitala, salvatorii reusind sa-l scoata din groapa adanca de un metru, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- Barbatul care a ramas blocat in subteran ca urmare a avariei unei conducte de termoficare a decedat, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In ceea ce priveste starea celui de-al doilea muncitor, transportat la spital, barbatul are arsuri pe 80% din suprafata corpului.

- O familie de români din Belgia a descoperit ca fiica lor de trei ani a fost rapita de bona, tot o românca. Femeia ducea si o aducea pe micuta acasa de la gradinita si luni cele doua nu au mai venit. Parinii au alertat imediat politia. Oamenii legii au descoperit copila aproape…

- Au fost momente de panica in Capitala dupa ce un barbat de aproximativ 60 de ani a ajuns pe șinele tramvaiului 21 din zona Obor. Circulația a fost restricționata pe ambele sensuri și un echipaj medical s-a deplasat imediat la fața locului!

- Epsilon Residence SRL a mai facut un pas in realizarea proiectului unui ansamblu rezidential, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Pe data de 23 ianuarie, Primaria Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 83 pentru Epsilon Residence SRL. Actul consta in "Construire ansamblu rezidential imobile locuinte…

- Cutremur in Indonezia. Dupa primele evaluari ale centrelor seismice, cutremurul a avut loc la adancimea de 75 kilometri adancime, iar experții susțin ca nu exista risc de tsunami. Nu s-au inregistrat vicitme pana in acest moment, dar pot aparea pagube minore la infrastructura și cladiri,…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Un incendiu puternic a avut loc, in noaptea de joi spre vineri, la un apartament situat intr-un bloc din Calea Ferentari. Pompierii Detașamentului Pieptanari au intervenit la fata locului, iar potrivit unui comunicat, fumul rezultat in urma arderii a patruns pe casa scarii și s-a propagat catre partea…

Apartamentele…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator situat in localitatea prahoveana Aricestii Rahtivani, focul extinzandu-se pe o suprafata de o mie de metri patrati. In apropierea cladirii cuprinse de flacari sunt doua rezervoare cu motorina si GPL, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Mic incendiu la un supermarket de pe strad N.Testemiteanu din Capitala. Pompierii au fost alertati dupa ce o casa de marcat a luat foc.Potrivit unui martor ocular, care ne-a expediat imagini video pe adresa rdactiei Publika.md, flacarile au izbucnit in jurul orei 07:00.

- 'Pregatim proiecte importante de fluidizare a traficului in Capitala, in valoare de peste 200 de milioane de euro, fonduri europene: achizitionarea a 100 de tramvaie, modernizarea a sapte linii de tramvai, reabilitarea depoului de tramvaie Titan sau reabilitarea sistemului de semaforizare', a afirmat…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe au inervenit la un incendiu izbucnit la un operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile și deșeuri feroase, din municipiul Sfantu Gheorghe.Doua echipaje de pompieri, cu doua autospeciale cu apa și spuma, au…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care a pierdut brusc atitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa, spun pasagerii. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat de urgenta la Palermo. Problemele avionului ar fi…

- Un avion Blue Air a aterizat de urgenta la Palermo, dupa ce a pierdut altitudine si a ajuns la 100 de metri deasupra apei, potrivit pasagerilor. Avionul decolase din Bacau, cu destinatia Catania, potrivit digi24.ro.Problemele avionului ar fi fost provocate de furtuna. ...

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la o pensiunea din județul Buzau, satul Valea Lupului. Conform primelor informații, flacarile sunt imense și zeci de pompieri se lupta cu flacarile, alții sunt pe drum pentru a da o mana de ajutor.

- Pompierii au intervenit, joi seara, la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov. La fata locului au intervenit cinci autospeciale de stingere, un echipaj SMURD si un echipaj…