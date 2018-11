"Sunt Ilan Laufer, din parinți romani, nascut la București, la maternitatea Polizu. Am studii superioare. Azi, in anul 2018, am fost respins de președintele Romaniei. Sunt ingrijorat de motivele care au stat in spatele acestei decizii, fara sa motiveze aceasta decizie, ceea ce e neconstitutțional. E un nou act de antisemitism, l-a demonstrat in ultimul an. A avut mai multe ieșiri impotriva evreiulor și a facut declarații antisemite, a refuzat trimiterea unui ambasador in Israel și a sabotat ședința de guvern comuna ce ar fi trebuit sa aiba loc.", a spus Ilan Laufer.