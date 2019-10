Ludovic Orban a negociat cu partenerii de la motiunea de cenzura pentru sustinerea in Parlament, iar sambata definitiveaza in partid schita noului guvern, in speranta ca acesta va primi girul parlamentarilor.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca Romania are nevoie de un guvern care sa asigure stabilitate si sa elaboreze bugetul pentru 2020. Orban a afirmat ca este deschis ideii de a se organiza alegeri anticipate, dar trebuie acord politic in acest sens, astfel incat sa existe garantia ca tara nu va fi aruncata in criza.

Orban a anuntat ca, la finalul celei de-a doua…