- Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin dupa realegerea in functie de presedinte al Rusiei. "Pe aceasta cale, țin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și…

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- Producatorul german de produse electronice Sennheiser a anuntat luni ca vrea sa construiasca la Brasov a patra sa fabrica la nivel global, finalizarea proiectului fiind estimata pentru acest an.”Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza…

- Intrata in faliment anul trecut, o companie care deține trei fabrici in Romania este readusa la viața de un gigant american. Colosul din Statele Unite ale Americii a preluat firma la sfarșitul anului trecut.In 2017, aceasta iși anunțase falimentul. Acum, compania cu trei fabrici in Romania…

- Tinerii din Statele Unite au gasit o noua metoda de a-si infrumuseta corpul. Acestia isi pun piercing-uri in degete. Desi procedura este extrem de dureroasa, reprezentantii unui salon din New York, care ofera acest serviciu, spun ca au tot mai multi clienti.

- Raportul a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform unui punctaj obtinut la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, speranta de viata, libertate sociala, asistenta sociala, generozitate si lipsa coruptiei. Primele zece locuri ale topului sunt detinute de urmatoarele tari:…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- Petros Petrakas (62 de ani) a avut o viata plina de experiente, a cunoscut si abundenta si lipsurile. De doi ani s-a stabilit la Satu Mare, dupa un periplu prin Zimbabwe, Grecia, Olanda, Suedia, Anglia sau Statele Unite, si spune ca doreste sa intoarca Romaniei ajutorul care i l-a oferit.

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al...

- Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna. Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite. Din primele cercetari ale politistilor, accidentul s a produs pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare la conditiile de drum.Doua autoturisme au intrat in coliziune,…

- Una dolescent britanic a sfidat moartea și și-a revenit dupa ce medicii i-au spus de 16 ori ca mai are puțin de trait din cauza tumorilor spinale. In unul dintre cazuri parinții chiar au inceput sa-i planifice inmormantarea, scrie Daily Mail. Parinții lui Jake Rafferty, Emma și Adrian, din Kent, au…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Celebrul actor ne va reprezenta la The Philip K. Dick Film Festival, cu filmul „The Wanderers/Vanatorul de spirite”. Producția „The Wanderers/Vanatorul de spirite” – un thriller supernatural cu Armand Assante, Lior Ashkenazi, Raluca Aprodu si Razvan Vasilescu – cucerește America intr-un parcurs de festivaluri…

- Aproximativ 300.000 de persoane din Romania sunt diagnosticate cu Alzheimer. Aproximativ 15.000 de persoane care sufera de aceasta maladie sunt inregistrate anual in Europa. Cele mai recente date sugereaza o crestere dramatica a incidentei acestei boli. Primele modificari in creierul…

- Cele doua reprezentante ale Romaniei in proba de bob, Maria Adela Constantin si Andreea Grecu, au debutat in concursul olimpic de la PyeongChang, odata cu disputarea primelor doua manse, la finalul carora tricolorele ocupa locul 16 la general, informeaza site-ul cosr.ro.

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- „La ora actuala majoritatea cartofilor sunt adusi din import pentru ca producatorii nu au spatii de depozitare. Fara spatii de depozitare, vara cartofii se strica, iar iarna ingheata“, spune Peter Kiss, proprietarul fermei de cartofi Solfarm din judetul Covasna. La un consum mediu anual pe cap de…

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca a avut „o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat…

- Qualcomm a facut o demonstratie live a platformei Snapdragon 845, cea care va sta la baza majoritatii smartphone-urilor de top cu Android din 2018. Aceasta a fost prezentata folosind un smartphone generic, realizat special pentru astfel de teste de performanta, in timp ce aplicatiile de test folosite…

- Primele alegeri locale, din Romania, dupa Revoluția din decembrie 1989, au avut loc in februarie 1992, in zilele de 9 și 23 februarie, fiind, totodata, primele alegeri locale libere dupa mai bine de jumatate de secol, conform Agerpres.

- Jurnalistii de la Hotnews publica un articol preluat din presa americana despre o posibila legatura intre vizita lui Dragnea la Trump si contractele militare . „Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea…

- SCENELE GALAXY ȘI ALCHEMY II PRIMESC IN ACEST AN PE SOLOMUN, NINA KRAVIZ, LOCO DICE, ANDY C, DUB FX , PENDULUM ȘI WILKINSON KYGO, dj-ul și producatorul norvegian va urca in vara pentru prima data pe scena principala a festivalului UNTOLD. KYGO a primit pentru piesele „Firestone” și „Stole the show”…

- Banca Transilvania este primul brand bancar romanesc care intra in topul celor mai valoroase branduri bancare din lume, Brand Finance Banking 500, realizat de Brand Finance, ocupand in acest an locul 486. Primele doua locuri din clasamentul mondial sunt ocupate de insitutii din…

- Romania va face parte din planul de 11 miliarde de euro al Daimler prin care grupul german planuieste sa „electrizeze“ intreaga sa gama de autoturisme. Fabrica de cutii de viteze din Sebes este pe aceeasi harta cu uzinele din Germania, Polonia, Ungaria, Statele Unite, Africa de Sud sau Asia.

- Ministerul Turismului anunta, printr-un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza, ca Bogdan Trif a dispus identificarea masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului si a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica www.romania.travel sa…

- Se lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani care vor sa calatoreasca in aceasta tara. Inițiativa vine din partea unui grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala…

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- Consiliului Concurenței a inceput ofensiva impotriva comisioanelor și dobanzilor practicate de bancile din Romania. Presedintele Bogdan Chiritoiu a anunțat ca instituția pe care o conduce a demarat o investigație pentru a afla de ce bancile din țara noastra ofera servicii bancare mai scumpe pe plan…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press.Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala…

- Cutremurul cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter s-a produs la adancime mica, 5.6km. Doua cutremure in judetul Buzau, duminica noaptea Este al treilea cutremur produs in Romania in ultimele 24 de ore. Primele doua s-au produs in judetul Buzau si au avut magnitudini de 2,7, respectiv…

- Astazi dimineața, ora Romaniei, intr-o fastuoasa conferința de presa ce a avut loc la New York, boxerul roman Ronald Gavril s-a contrat cu americanului David Benavidez, pe care il va intalni din nou in ring, pe 17 februarie, in Las Vegas. Este revanșa acordata sportivului de origine romana dupa ce,…

- Cel mai titrat boxer profesionist roman al momentului, Ronald Gavril se pregatește pentru duelul revanșa impotriva americanului David Benavidez, disputa ce va avea loc pe 17 februarie in Las Vegas, orașul unde locuiește de cinci ani. Daca va caștiga in ring, sportivul ar putea deveni cel de-al cincilea…

- Dupa victoria spectaculoasa, de luni, a Simonei Halep, Irina Begu si Monica Niculescu s-au calificat in semifinalele probei de dublu la Australian Open, scor 4-6, 6-2, 6-0 dupa ce le-au invins pe Jennifer Brady si Vania King din Statele Unite.Dupa ce au pierdut primul set la limita, Begu si…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani din acest an, iar motorina cu 15 bani pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. La data de 1 ianuarie, pretul mediu la…

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului 2017. Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- 2Checkout (cunoscuta anterior ca Avangate), lider în industria soluțiilor eCommerce, a realizat o analiza asupra comportamentul de consum al românilor la achiziția de software și servicii digitale în cursul lunii noiembrie 2017, în cele mai ample campanii comerciale globale.…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Dacia Logan pastreaza pentru cel de-al 13-lea an consecutiv pozitia de cel mai bine vandut automobil din Romania, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) datorita pretului si echiparii sale. Pe locul secund insa, a urcat SUV-ul Duster, devansand modelul…