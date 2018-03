Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de vehicule noi in Romania s-a majorat, in februarie, cu 3,52%, comparativ cu acelasi interval din 2017, ajungand la 12.401 unitati, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Potrivit…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV ) Olt va avea mai multi examinatori, dupa ce trei lucratori delegați de la Insectoratul de Politie al Judetului Olt au obtinut atestatul de examinator. Daca, in prezent, ...

- Per total, s-au inmatriculat in prima luna a acestui an 1.045 de vehicule, pe lista de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) figurand si 113 autoutilitare, noua autobuze, cinci semiremorci, doua remorci speciale si o autoutilitara speciala. Cele mai vechi masini…

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Eliminarea taxei auto la inceputul anului trecut aproape a dublat inmatricularile auto in 2017 comparativ cu anul anterior. O situație realizata la nivelul județului Vrancea de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor arata ca anul trecut…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in ianuarie 2018 a fost de 39.261 unitați, in creștere de patru ori fața de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) citate de Agerpres. Top 3 marci inregistrate:…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a emis in 2017 peste 25.400 permise de conducere, se arata in Raportul de activitate al Institutiei Prefectului – Judetului Maramures. Mai jos, cateva statistici cu privire la activitatea Serviciului de Permise. Activitatea…

- Inmatricularile de vehicule noi au crescut, in Romania, cu 65,32- in ianuarie 2018, ajungand la 15.762 de unitati, in comparatie cu aceeasi luna din anul anterior, cand s-au inregistrat 11.744 de autoturisme, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- In anul 2017 au fost emise peste 1,1 milioane de permise de conducere, cu 42,47% mai multe decat in 2016 si cu 108% mai multe decat in 2015. Potrivit unor date furnizate de Directia Regim de Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), in anul 2017 au fost emise 3.464.128 de documente…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- – o data cu suplimentarea numarului de funcționari in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, s-au redus și timpii de așteptare pentru candidați Șapte examinatori auto deservesc intr-o zi de examen aproximativ 140 de candidați inscriși in lupta…

- Parcul auto național a crescut anul trecut cu peste jumatate de milion de mașini, pana la 5,99 milioane, dintre care 200.000 sunt mai noi de doi ani și 1,2 milioane au o vechime mai mare de 20 de ani, arata datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, potrivit hotnews.ro.…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Comisarul-șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Dolj, Maria Vasile, a vorbit, intr-un interviu acordat GdS, despre cum a aratat situatia din cadrul institutiei pe care o conduce, in contextul „exploziei“ de inmatriculari ...

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Tranzacțiile cu mașinile noi și rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depașind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitați, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Un sistem online pentru emiterea certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor este pregatit de autoritați, dupa cum indica un document oficial. Intr-o prima etapa, acest sistem va simplifica procedura de inmatriculare prin eliminarea a doua documente solicitate in prezent la inmatriculare. Direcția…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Direcția Generala Anticorupție a fost sesizata de un ofițer din cadrul Serviciului Public de Permise Harghita ca doua persoane au incercat mituirea sa. Ofițerului i s-au oferit 10.000 de forinți pentru a efectua o programare pentru susținerea probei practice. Doua persoane din județul Harghita sunt…

- Doua persoane din comuna Ditrau sunt cercetate pentru dare de mita, dupa ce au fost prinse în flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Harghita în timp ce ofereau 10.000 (32 euro) forinti unui politist de la Serviciul Regim Permise, pentru a obtine o programare la proba…

- Un numar de 137 de posturi in Directia Generala Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule vor fi scoase la concurs pana in luna martie, acestea ramanand vacante dupa ce oamenii au iesit la pensie sau au plecat din sistem, a declarat secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Mihai…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs in vederea ocuparii prin incadrare directa in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile…

- Un Lamborghini in valoare de peste 100.000 de euro dar și un Ferrari au fost inmatriculate anul trecut in județul Satu Mare. Se pare ca sunt satmareni cu foarte mulți bani și asta deoarece, potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in 2017 un satmarean a scos peste…