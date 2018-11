Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a propus preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in locul Romaniei, afirma premierul finlandez, Juha Sipila, precizand ca Bucurestiul a transmis ca nu este necesar acest lucru.știre in curs de actualizare

- Premierul finlandez Juha Sipilä a asigurat ca România va prelua președinția UE așa cum este programat, la 1 ianuarie 2019, dar a precizat ca guvernul sau și-a sporit nivelul de pregatire în vederea unei posibile rocade.

- Guvernul Finlandei suspecteaza Rusia ca a organizat bruiaj la scara larga in Laponia a sistemului GPS de navigatie, in perioada desfașurarii in zona a exercițiilor NATO, a declarat premierul finlandez, Juha Sipila, la Yle Radio Suomi. Potrivit acestuia, problemele la scara larga a sistemului GPS, care…

- Arsene Wenger (69 de ani) e la o semnatura distanta de revenirea in fotbalul de top. Marti seara, prestigioasa revista franceza France Football a anuntat ca legendarul antrenor francez se afla foarte, foarte aproape de AC Milan.

- Liderul ALDE lanseaza un avertisment, la o zi dupa prezenta la consultarile de la Cotroceni. Intr-o analiza ampla postata pe o retea de socializare, Calin Popescu Tariceanu aduce in discutie propunerea lansata de formatiunea pe care o conduce, si anume acordul parlamentar “privind statul de drept si…

- Acordul pe justitie propus de ALDE este un apel la responsabilitate si reprezinta poate ultimul „tren” in ceea ce priveste exercitarea cu succes a presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene, sustine liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Presedintele ALDE mai atrage atentia ca Romania este…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la Botosani ca s-ar bucura ca actualul comisar european Corina Cretu sa ocupe functia de prim-ministru al Romaniei la momentul cand tara noastra va prelua, de la 1 ianuarie 2019, presedintia