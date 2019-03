BREAKING NEWS! FILMAREA jafului armat de la Pitești Jaful armat de la Pitesti a fost filmat de camerele de supraveghere. Totul a durat 45 de secunde, cei doi talhari actionand ca la carte. Patru oameni erau in cazino, nimeni n-a indraznit sa miste sub amenintarea unui pistol si a unui topor. Doi barbati mascati si inarmati au dat buzna la ora 6 de dimineata, duminica, intr-o sala de jocuri a unui cazino din Pitesti, au atacat doi angajati si au fugit cu 40.000 de lei. Camerele de supraveghere au surprins totul. O angajata a salii numara incasarile noptii la bar, iar un tanar paznic o supravecghea stand pe scaun, in fata barului. Doi clienti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

